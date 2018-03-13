مسابقات قهرمانی هنرهای فردی زورخانه ای کشور در محلات پایان یافت

تیمور همتی در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه این مسابقات، اظهار داشت: مسابقات هنرهای فردی زورخانه ای بزرگسالان کشور با قهرمانی تیم اصفهان، نایب قهرمانی فارس و مقام سوم مشترک چهار محال و بختیاری و همدان عصر سه شنبه در محلات به کار خود پایان داد.

وی افزود: این مسابقات با عنوان پاسداشت و بزرگداشت روز شهید با شرکت ۲۵۸ ورزشکار از ۲۷ استان در رشته های چرخ تیز، چرخ چمنی، سنگ، کباده، میل بازی و میل سنگین به مدت دو روز پیگیری شد.

همتی ادامه داد: در نهایت در رشته چرخ تیز منفی ۹۰کیلوگرم علی جلیلجو از البرز، رشته چرخ تیز مثبت ۹۰ کیلوگرم نیکان شمسی از مرکزی، رشته کباده منفی ۹۰ کیلوگرم مبین زیبا لقا از کردستان، کباده مثبت ۹۰ کیلوگرم محمدحسین گنجی زاده از فارس، در رشته سنگ منفی ۹۰ کیلوگرم جواد زارع شاهی از یزد، در رشته سنگ مثبت ۹۰ کیلوگرم مهدی سلیمی از قزوین و در رشته چرخ چمنی منفی ۹۰ کیلوگرم سیدجلال صالحی از چهار محال و بختیاری اول شدند.

وی اضافه کرد: همچنین در رشته چرخ چمنی مثبت ۹۰ کیلوگرم ابوالفضل رمضان نژاد از خراسان، در رشته میل بازی منفی ۹۰ کیلوگرم ابوالفضل طاووسی از اصفهان، در رشته میل بازی مثبت ۹۰ کیلوگرم محسن گلستانی زاده از خراسان، در رشته میل گیری سنگین منفی ۹۰ کیلوگرم حسن خداوردی از چهارمحال و بختیاری و در رشته میل گیری سنگین مثبت ۹۰ کیلوگرم امین شهریاری از اصفهان مقام های نخست را کسب کردند.

همتی خاطر نشان کرد: در رده بندی تیمی هم، تیم اصفهان بر سکوی نخست ایستاد، فارس نایب قهرمانی را کسب کرد و تیم های چهار محال و بختیاری و همدان به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.