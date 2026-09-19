اشتباه ارتش آمریکا که نزدیک بود به جنگ با چین بیانجامد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی ان ان آمریکا گزارش داد که ارتش این کشور در آستانه انجام یک عملیات نظامی علیه کشتی چینی بعد از دریافت اطلاعات نادرست با کمک هوش مصنوعی طی ماه های گذشته و در بحبوحه تجاوز علیه ایران بود.

بر اساس این گزارش، ارتش آمریکا برای مقابله با یک کشتی چینی و حضور در عرشه آن همزمان با پرواز هواپیماهای نظامی بر فراز این کشتی آماده بود. منابع آگاه اعلام کردند که قبل از اجرای این عملیات، اطلاعات دریافتی مورد بازنگری و بررسی مجدد قرار گرفت و مشخص شد که محموله این کشتی به صورت اشتباه تشخیص داده شده است.

تحلیلگر فرماندهی عملیات ویژه آمریکا برای ارائه این اطلاعات از هوش مصنوعی کمک گرفته بود و نزدیک بود بر اثر حمله نظامیان آمریکایی به این کشتی یک جنگ دیگر به راه بیافتد.

در این گزارش آمده است که چت‌بات مذکور، اطلاعات حاصل از منابع باز را با اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تلفیق کرده و این امر منجر به نتیجه‌گیری نادرستی درباره ماهیت محموله موجود در کشتی شد.

لازم به ذکر است که ارتش آمریکا از هوش مصنوعی برای اتخاذ تصمیمات میدانی سریع مانند تعیین اهداف مورد اصابت استفاده می کند.