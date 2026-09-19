کشف ۲۰۰ کیلوگرم ماده مخدر گل در عملیات مشترک پلیسی

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر سوسنی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر و همکاری عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری، یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان بوشهر شناسایی و تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفت.

وی افزود: پس از تبادل اطلاعات میان پلیس دو استان و انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی هدفمند، سرشبکه اصلی این باند دستگیر و در جریان این عملیات، ۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع گراس (گل) کشف شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به ادامه تحقیقات برای شناسایی سایر عوامل این شبکه تصریح کرد: تلاش مأموران برای دستگیری دیگر اعضای این باند و تکمیل اقدامات قانونی در این پرونده ادامه دارد.

سوسنی با تأکید بر تداوم برخورد با شبکه‌های تهیه و توزیع مواد مخدر، همکاری و تبادل اطلاعات میان واحدهای مبارزه با مواد مخدر استان‌ها را از عوامل مؤثر در شناسایی و مقابله با فعالیت این باندها عنوان کرد.