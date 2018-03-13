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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۲۳:۱۶

با وجود هشدارهای مکرر؛

چهارشنبه آخر سال در اردبیل ۷۷ مصدوم و یک کشته برجای گذاشت

چهارشنبه آخر سال در اردبیل ۷۷ مصدوم و یک کشته برجای گذاشت

اردبیل – جشن چهارشنبه آخر سال در اردبیل بیش از ۷۷ مصدوم و یک کشته برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اردبیل شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این آمار تاکید کرد: احتمال افزایش این آمار وجود دارد.

به گفته فرهاد غیبتی این تعداد مصدوم و فوتی مربوط به آماری است که توسط اورژانس ۱۱۵ اردبیل به مراکز درمانی انتقال داده شده اند.

وی با بیان اینکه مصدومیت ۹ نفر از این آمار مربوط به جراحت از ناحیه چشم بوده که در بیمارستان علوی اردبیل تحت مداوا قرار گرفته اند، ادامه داد: بقیه مصدومان از ناحیه دست و صورت آسیب دیده اند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان با اشاره به حادثه فوتی در حوادث چهارشنبه سوری متذکر شد: این حادثه در خیابان داروپخش اردبیل رخ داده است.

وی یادآور شد: در این حادثه یک نفر در اثر انفجار بمب دست ساز فوت کرده و دو نفر دیگر از مصدومان این حادثه هر دوستشان قطع شده که حال یکی از آنها وخیم می باشد.

غیبتی این آمار را با وجود توصیه های لازم و اطلاع رسانی جمعی طی روزهای گذشته ناراحت کننده برشمرد و اضافه کرد: آخرین آمار از طریق روابط عمومی دانشگاه به اطلاع عموم خواهد رسید.

کد مطلب 4251411
محمد میرزایی ناطق

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