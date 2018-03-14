به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی بعد از نوسانات ارزی و به منظور ایجاد تسهیل در تامین ارز ثبت سفارشات غیر بانکی، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) در تاریخ ۲۸بهمن رونمایی کرد و با هماهنگی هایی که بانک با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده بازرگانان می توانند با مراجعه به سامانه جامع تجارت، درخواست هایشان را برای تامین ارز ثبت سفارشات غیربانکی ثبت کنند.

در این رابطه حسین تاجیک، مسئول سامانه ارزی نیما گفت: سامانه این امکان را برای بازرگانان فراهم می‌کند تا درخواست حواله هایشان را برای تمامی صرافی های سراسر کشور ارسال و پس از دریافت پیشنهادات صرافی ها ، بهترین نرخ اعلامی از سوی آنها را انتخاب کنند و این یک تسهیل است که سامانه در اختیار بازرگانان قرار داده است .در گذشته اگر مشکلی بین تجار و صراف حادث می شد به دلیل آنکه بیشتر هماهنگی ها تلفنی و شفاهی بود قابل استناد و محکمه پسند نبود اما اکنون به واسطه اینکه داده ها در سامانه ثبت می شود در زمان مشکل قابل پیگیری است.

تسهیل کمک مالیاتی سامانه نیما به بازرگانان

وی اظهار داشت: بازرگانان می توانند عملکرد صرافی های مدنظرشان که در این سامانه هستند را رصد و بررسی کنند و به طور مثال ملاحظه کنند که آن صرافی ها در ۲۰۰ مورد کاری گذشته چند حواله موفق با نرخ پیشنهادی اولیه اش داشته است. همچنین صراف نسبت به عملکردش رتبه بندی می شود و این موضوع را بازرگانان می توانند در سامانه مشاهده کنند.

وی در خصوص تسهیل سامانه به بازرگان در خصوص مالیات نیز عنوان کرد : ارتباط داده ارزی با داده تجاری توسط سامانه نیما برقرار شده و اطلاعات برای سازمان امور مالیاتی هم ارسال می شود تا بازرگانان به خاطر یک فعالیت اقتصادی در دو نوبت مالیات ندهند.

تاجیک در خصوص ساعت جوابگویی صرافان به پیشنهادات صرفان گفت: صرافان در بازه زمانی ساعت۱۱تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۵ به در خواست های بازرگانان پاسخ می دهند و این هم به دلیل آن است که بازرگانان امکان انتخاب بهترین پیشنهاد را داشته باشند.

سامانه نیما امکان ثبت خرید نسیه ای را دارد

تاجیک در خصوص سئوال یکی از تجار پیرامون اینکه شرکت متبوع آن چندین سال است که باید یک صرافی کار می کند و امکان این موضوع هست که در سامانه نیما بازهم با آن صراف کار کنند گفت: در سامانه نیما بازرگانان می تواند بر حسب تمایل خود صرفا صرافی که در گذشته با آن کار می کرده اند را انتخاب کنند.

یکی از شرکت کنندگان در پیرامون امکان خرید نسیه ای در سامانه سوال کرد که تاجیک در پاسخ به آن گفت: در سامانه نیما امکان خرید نسیه وجود دارد اما مهلتی معین می گردد و اگر آن تکلیف خرید در زمان مقرر مشخص نگردد سامانه با هماهنگی گمرک اجازه ترخیص به کالا را نمی دهد و همچنین سیستم برای بازرگان تا زمانی تعیین تکلیف قفل می شود.

مدیر سامانه نیما پیرامون نحوه پرداخت خریداران به صرفان گفت: در خصوص پرداخت الزامی نشده که در سامانه پرداخت گردد و این یک هماهنگی است بین صراف وبازرگان که چمک یا ساتنا و یا پایا و... مبادله شود

پاسخگویی، نقطه قوت سامانه نیما

محسنی، از فعالان اقتصادی در خصوص سامانه نیما به خبرنگار مهر گفت : یکی از نقطه قوت این سامانه پاسخگوی آن است که بسیار مهم و اساسی است یعنی اگر مشکلی برای بازرگان و شرکت ها پبش بیاید با تماس لتفنی مرتفع و یا راهکار ارائه می کنند .

وی ادامه داد: سامانه نیما تازه شروع به کار کرده و برای آنکه نگرانی های تجار رفع شود باید امثال این همایش ها بیشتر برگزار گردد.

در عین حال یکی دیگر از فعالان اقتصادی نیز به خبرنگار مهر گفت: بسیار از همکاران ما مشکلاتی دارند که عمده آن متوجه گمرک است و اگر گمرک همراه شود بیشتر مشکلات مرتفع می گردد .

وی در پایان افزود: بهتر بود در این همایش نماینده ای هم از گمرک در این مراسم بود تا به ابهامات و سئوالات ما در آن حوزه پاسخ دهد.