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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰

هاشمی: سامانه ۱۹۵ برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان بازطراحی می‌شود

هاشمی: سامانه ۱۹۵ برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان بازطراحی می‌شود

وزیر ارتباطات رضایت مردم را مهم‌ترین معیار سنجش کارآمدی فرایندها و سامانه‌های ایجادشده برای پایش کیفیت شبکه ارتباطی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که با حضور معاونان وزارت ارتباطات، رئیس، معاونان و مدیران ارشد رگولاتوری برگزار شد، با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از نظر مردم در ارزیابی کیفیت خدمات ارتباطی، اظهار کرد: در طراحی و تولید سامانه‌های نظارتی باید مشخص باشد که نظر مردم چه جایگاهی دارد و هر اندازه بتوان به‌صورت مستقیم به قضاوت و ارزیابی مردم دسترسی داشت، شاخص‌های کیفی شبکه نیز دقیق‌تر و کامل‌تر مورد سنجش قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه مردم باید در مرکز طراحی فرایندها و سامانه‌های نظارتی قرار داشته باشند، افزود: پیچیدگی سامانه‌ها و دشواری دسترسی به آنها موجب می‌شود مردم از این ابزارها استفاده نکنند؛ بنابراین باید خدمات و فرایندهای نظارتی را از منظر مردم به‌عنوان دریافت‌کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات ارزیابی کنیم.

نظر مردم؛ ضرورت نظام تنظیم‌گری

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه توجه به رأی و نظر مردم یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت است، تصریح کرد: مردم باید بتوانند به‌عنوان شهروند، از طریق یک سامانه و پنجره واحد با وزارت ارتباطات ارتباط داشته باشند و خدمات مورد نیاز یا شکایت‌های خود را از یک مسیر مشخص پیگیری کنند.

هاشمی افزود: ساختار نظارت و تنظیم‌گری باید برای مردم نقش پناهگاه و مرجع پیگیری داشته باشد تا شهروندان بتوانند مسائل و مطالبات خود را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت شفاف و مؤثر دنبال کنند.

وی همچنین تنظیم‌گری در حوزه فناوری اطلاعات را یکی از مأموریت‌های جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان کرد و گفت: رگولاتوری با توجه به رویکرد نسل پنجم تنظیم‌گری در جهان، باید در کنار حوزه ارتباطات، مسئولیت تنظیم‌گری در حوزه فناوری اطلاعات را نیز بر عهده بگیرد.

کد مطلب 6922422
مهتاب چابوک

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