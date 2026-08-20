به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که با حضور معاونان وزارت ارتباطات، رئیس، معاونان و مدیران ارشد رگولاتوری برگزار شد، با اشاره به اهمیت بهرهگیری از نظر مردم در ارزیابی کیفیت خدمات ارتباطی، اظهار کرد: در طراحی و تولید سامانههای نظارتی باید مشخص باشد که نظر مردم چه جایگاهی دارد و هر اندازه بتوان بهصورت مستقیم به قضاوت و ارزیابی مردم دسترسی داشت، شاخصهای کیفی شبکه نیز دقیقتر و کاملتر مورد سنجش قرار میگیرد.
وی با تأکید بر اینکه مردم باید در مرکز طراحی فرایندها و سامانههای نظارتی قرار داشته باشند، افزود: پیچیدگی سامانهها و دشواری دسترسی به آنها موجب میشود مردم از این ابزارها استفاده نکنند؛ بنابراین باید خدمات و فرایندهای نظارتی را از منظر مردم بهعنوان دریافتکنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات ارزیابی کنیم.
نظر مردم؛ ضرورت نظام تنظیمگری
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه توجه به رأی و نظر مردم یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت است، تصریح کرد: مردم باید بتوانند بهعنوان شهروند، از طریق یک سامانه و پنجره واحد با وزارت ارتباطات ارتباط داشته باشند و خدمات مورد نیاز یا شکایتهای خود را از یک مسیر مشخص پیگیری کنند.
هاشمی افزود: ساختار نظارت و تنظیمگری باید برای مردم نقش پناهگاه و مرجع پیگیری داشته باشد تا شهروندان بتوانند مسائل و مطالبات خود را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بهصورت شفاف و مؤثر دنبال کنند.
وی همچنین تنظیمگری در حوزه فناوری اطلاعات را یکی از مأموریتهای جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان کرد و گفت: رگولاتوری با توجه به رویکرد نسل پنجم تنظیمگری در جهان، باید در کنار حوزه ارتباطات، مسئولیت تنظیمگری در حوزه فناوری اطلاعات را نیز بر عهده بگیرد.
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