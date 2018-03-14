صادرات ۳میلیارد دلار کالای غیرنفتی از هرمزگان هدف گذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان هرمزگان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۹ میلیون دلار صادرات کالای غیرنفتی از هرمزگان انجام شده است، عنوان کرد: برای سال جاری دو میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از هرمزگان هدف گذاری شده بود که با اضافه شدن صادرات انجام شده در اسفند ماه، این رقم محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: در این نشست نیز سه میلیارد دلار صادرات کالای غیرنفتی از هرمزگان برای سال آینده هدف گذاری شد که با کمک و همکاری بخش خصوصی و دولتی در استان خواهیم توانست به این رقم دست یابیم.

استاندار هرمزگان افزود: انجام سه میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کار بزرگی در هرمزگان خواهد بود که رونق تولید کالاهای صادرات محور در این استان را به اثبات خواهد رساند.

همتی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد برای بخش خصوصی شرایطی را فراهم کنیم که بدون مشکل در راستای اهداف صادراتی در استان گام بردارد و شاهد حضور و عرضه کالاهای هرمزگان در بازارهای خارجی باشیم.