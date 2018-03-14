نخستین شماره از «فصل آزما»منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «فصل آزما» عنوان ویژه نامه‌ای است که از این پس، در آغاز هر فصل منتشر می‌شود و هر کدام از این ویژه نامه‌ها، دربرگیرنده بخشی از همه آن چیزی است که هنر و ادبیات نامیده می‌شود. از شعر و داستان و نقد تا میزگرد و گفت و گو و نظرخواهی که طی ۲۰ سال در ماهنامه «آزما» منتشر شده است.

هدف از انتشار «فصل آزما» نخست گردآوری این مطالب در مجموعه‌هایی مشخص و جداگانه است که کار دستیابی و مطالعه را برای علاقه مندان به نسبت مرور شماره‌های مختلف یک مجله آسانتر می‌کند و مهم تر این که می‌توان هر «فصل آزما» را یک کتاب همراه به شمار آورد.

با چنین هدفی است که نخستین جلد از «فصل آزما» منتشر شده و به ۱۲ داستان ایرانی و ترجمه که طی ۲۰ سال در ماهنامه آزما آمده اختصاص پیدا کرده است. در این شماره داستان‌هایی از امیرهوشنگ اعلم، شاهرخ تندروصالح،‌هادی حکیمیان، کارن بندر، کلود شنرب، مرلی کالاهانگریس پالی و... با ترجمه کسانی چون اسدالله امرایی و گیتا گرکانی آمده است.

نخستین شماره از «فصل آزما»، ویژه بهار ۱۳۹۷ به سردبیری هوشنگ اعلم و مدیرمسئولی ندا عابد در ۱۰۶ صفحه و به قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر شده است.