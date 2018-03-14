بازگشت «روزنه» و «شعر فارسی» به بازار کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سپیده باوران مشهد دو اثر از محمد کاظم کاظمی را با عنوان «روزنه» و «شغر فارسی» را منتشر کرد.

محمدکاظم کاظمی با اعلام این خبر درباره این دو کتاب عنوان داشت: کتاب‌های «روزنه» و «شعر پارسی» را می‌توان مکمل هم دانست. «روزنه» یک مجموعه آموزشی شعر است و «شعر پارسی» گزیده‌ای از شعر فارسی از آغاز تا امروز، همراه با مقدمه‌ای در سیر تحولات شعر فارسی.

وی افزود: این دو کتاب اول بار سال‌ها پیش در مؤسسۀ فرهنگی ضریح آفتاب منتشر شده بود. روزنه چند بار تجدید چاپ شد، ولی شعر پارسی قریب به ۱۷ سال از تجدید چاپ بازماند، به دلیل مشغولیت‌هایی که من داشتم.

به گفته کاظمی به تازگی هر دو کتاب در انتشارات سپیده‌باوران تجدید چاپ شده است.

این پنجمین چاپ روزنه و اولین چاپ «شعر پارسی» در این انتشارات است که با طرح و صفحه‌آرایی هماهنگ منتشر شده و اکنون می‌توان این دوگانه را «روزنه‌ای به شعر پارسی» نامید.

وی تصریح کرد: شعر پارسی با یک بازبینی نسبتاً مفصل به تجدید چاپ رسیده و با چاپ اول تفاوت‌هایی قابل توجه دارد. در این بازبینی از نظرها و پیشنهادهای بعضی از دوستان، به ویژه جناب یوسف بینا، ابوطالب مظفری و عابس قدسی بهره گرفته‌ام.

کتابهای روزنه در ۴۳۲ صفحه با قطع رقعی و قیمت ۳۵۰۰۰ تومان منتشر شده است و شعر پارسی در ۵۸۴ صفحه با همان قطع و با قیمت ۴۰۰۰۰ تومان منتشر شده است.