شعر انقلاب با عدالت و انسانیت پیوند دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم زرتشتیان شاعر جوان که با شعر «سی درصد» در پنجمین جشنواره شعر انقلاب برگزیده شد، با ارائه تعریفی از شعر انقلاب افزود: شعر انقلاب با موضوعاتی مثل عدالت و انسانیت پیوند جدی و عمیق دارد. معتقدم شعر انقلاب نه صرفا درباره انقلاب کشورمان است. بلکه می‌تواند درون‌مایه وسیع‌تری داشته باشد. این نوع شعر اشاره به انقلابی درونی در راستای انسانیت، عدالت و این‌طور مفاهیم دارد و نباید آن را به مفاهیمی محدود کرد که باعث تغییرات و تحولات کشورمان در دهه‌های گذشته شده است.

نویسنده مجموعه شعر «پوسیدگی» که در دفتر شعر جوان به عنوان کتاب سال برگزیده شده است، عنوان کرد: این مجموعه شعر دارای درون‌مایه اجتماعی و درباره انسانیت و عدالت است. اساسا من شعرهای عاشقانه کمتر می‌گویم و شاید شرایط زندگی و سختی‌هایی که کشیده‌ام باعث این رویکرد شده است. به نظرم وقتی شاعر زیست واقعی دارد، می‌تواند طوری از سختی‌ها بگوید که گاهی زبان خواننده را زخم کند و به گونه‌ای هم از خوبی‌ها بگوید که تکه‌ای از احساسات او را ترمیم کند.

زرتشتیان با ارزیابی جشنواره بین‌المللی شعر انقلاب حوزه هنری بیان کرد: جشنواره شعر انقلاب، جشنواره بسیار خوبی است و باید آن را یکی از مهم‌ترین جشنواره‌هایی دانست که برای شاعران جوان فرصت دیده شدن فراهم می‌کند و آن‌ها را جدی می‌گیرد. این جشنواره جایگاه خاص خود در زمینه شعر انقلاب دارد. من پیش از این در جشنواره طنز سوره هم شرکت کرده و این جشنواره را هم بسیار دوست دارم. زیرا محلی برای گردهمایی شاعران جوان زیر 30 سال بود و ما در ایام جشنواره هر شب در محافل ادبی حضور داشتیم.

این شاعر کرمانشاهی در پایان از انتشار مجموعه شعر جدید خود که اشعاری درباره همدردی با مردم زلزله‌زده کرمانشاه است، در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر انقلاب به همت موسسه سپهر سوره هنر فروردین 97 با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می‌دهد.