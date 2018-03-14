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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۰۶

هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا؛

پرسپولیس تنها تیم برنده، استقلال تنها صدرنشین/ تیام بهترین گلزن

پرسپولیس تنها تیم برنده، استقلال تنها صدرنشین/ تیام بهترین گلزن

هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا را در حالی پشت سر گذاشتیم که تیم‌های ایرانی با یک پیروزی، دو مساوی و یک شکست به کار خود در این هفته پایان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، تقابل چهار تیم ایرانی با چهار تیم از امارات در چهارمین هفته از لیگ قهرمانان آسیا با ۵ امتیاز برای تیم های کشورمان و ۵ امتیاز برای تیم های اماراتی به همراه بود. در این هفته پرسپولیس با یک گل الوصل را شکست داد، استقلال مقابل العین و تراکتورسازی مقابل الجزیره با نتایج مشابه یک-یک متوقف شدند و ذوب آهن تنها نماینده شکست خورده کشورمان بود که با نتیجه سنگین ۳ بر صفر مقابل میزبانش الوحده مغلوب شد. در این هفته تیم های ایرانی مقابل اماراتی ها ۳ بار به گل رسیدند و ۵ بار گل خوردند. پرسپولیس تنها تیمی بود که در این هفته گل نخورد و ذوب آهن تنها تیمی بود که گل نزد.

هفته چهارم در حالی به پایان رسید که آبی پوشان تهران تنها تیم ایرانی هستند که در صدر گروه خود قرار دارند و این اتفاق در حالی روی داده که جمع امتیازات این تیم از پرسپولیس که کمتر است. در حالی که سرخ پوشان با ۹ امتیاز در گروه خود بعد از السد دوم هستند، استقلال در گروه خود با ۶ امتیاز صدرنشین است.

در پایان هفته چهارم استقلال با صدرنشینی در گروه به کار خود خاتمه داد، پرسپولیس و ذوب آهن در گروه‌های خود دوم هستند و تراکتورسازی در گروه خود در انتهای جدول قرار گرفته است و از کمترین شانس صعود بهره می‌برد.

در پایان هفته چهارم تیام مهاجم آبی پوشان با ۴ گل بهترین گلزن تیم های ایرانی در آسیا است و مهدی رحمتی بدون گل خورده بهترین عملکرد را در بین دروازه بانان دارد. پرسپولیس با ۳ گل خورده دارای بهترین خط دفاعی است و ذوب آهن با ۶ گل خورده ضعیف ترین خط دفاعی در بین تیم های ایرانی را دارد. 

پرسپولیس با ۷ گل زده بهترین خط حمله ایرانی را در اختیار دارد و تراکتورسازی با یک گل زده دارای ضعیف ترین خط دفاعی در بین تیم های ایرانی است. استقلال تنها تیم ایرانی است که یکی از گل هایش توسط مدافعان حریف و به اشتباه وارد دروازه شده است و این اتفاق در نخستین دیدار این تیم مقابل الریاان افتاد. تراکتورسازی نیز در هفته چهارم برای اولین بار در این فصل به گل رسید. 

کد مطلب 4251609

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