خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها : دیگر چیزی به آغاز سال جدید و پشت سر گذاشتن سال ۹۶ باقی نمانده و کمتر از یک هفته دیگر فصل بهار از راه می‌رسد تا مردم بار دیگر آغازی دوباره از یک سال نو را جشن بگیرند.

این روزها به هر کوچه و خیابان شهر همدان که قدم می‌گذاری حال و هوای نزدیک شدن به ایام عید نوروز به‌وضوح احساس می‌شود چراکه خانه‌تکانی شهروندان و نظافت شهر توسط پاکبانان بیش از هر چیزی به چشم می‌خورد.

از کوچه‌پس‌کوچه‌ها که عبور می‌کنی یکی در حال تمیز کردن شیشه‌های پنجره است و دیگری مقابل درب منزل را جارو می‌کند و کمی آن‌طرف‌تر قالی و قالیچه‌ها از پشت‌بام منزل آویزان شده‌اند تا آفتاب گرم این روزها آن را خشک کند.

شهر اطلسی‌ها برای میزبانی از مسافران و گردشگران آماده می‌شود

همچنین وقتی به معابر و خیابان‌های همدان سر می‌زنی جای‌جای شهر در حال گل‌کاری است تا شهر اطلسی‌ها برای میزبانی از مسافران و گردشگران نوروزی آماده شود.

حال و هوای ذکرشده این روزها در بیشتر شهرهای کشور و استان همدان حاکم است اما شرایط همدان امسال به‌گونه‌ای دیگر است چراکه همدان در سال ۲۰۱۸ میزبان دو رویداد بین‌المللی است و همین امر تکاپوی مسئولان برای آماده کردن همدان را دوچندان کرده است.

هزینه ۳ میلیارد تومانی برای ایام نوروز در همدان

در این ایام و درحالی‌که به‌روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم یکی پس از دیگری جلسات هماهنگی و برنامه‌ریزی در حال برگزاری است و مسئولان و مدیران دردادن وعده‌ها که امیدواریم به تحقق برسند از هم پیشی می‌گیرند تا جایی که از هزینه ۳ میلیارد تومانی برای ایام نوروز همدان سخن گفته‌شده است!

اما با همه این صحبت‌ها آنچه مهم به نظر می‌رسد تدارک ابتدایی‌ترین نیازهای مسافران نوروزی در همدان و شهرهای این استان است چراکه هر گردشگر نوروزی برای استان همدان خود یک سفیر و پیام‌رسان به شهر محل زندگی‌اش محسوب می‌شود و می‌تواند با معرفی همدان به‌عنوان یک مقصد گردشگری قدمی درزمینهٔ شناساندن این دیار بردارد.

در همین خصوص یک شهروند همدانی که مشغول تماشای گل‌کاری‌های سطح شهر همدان بود در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه همیشه از اینکه کارگران فضای سبز را مشغول به کار می‌بینم خوشحال می‌شوم، گفت: شهر همدان شهر گل‌های اطلسی است و زیبایی‌های شهر همدان با این گل‌ها دوچندان می‌شود.

مریم اسدی بابیان اینکه من خودم هرگاه به مسافرت می‌روم زیبایی آن شهر برای از همه‌چیز مهم‌تر است گفت: من به سفر می‌روم که روحیه‌ام شاد شود و دیدن چنین منظره‌هایی بهترین هدیه به مسافران نوروزی است.

شهر همدان زیبایی‌های بسیاری دارد اما باید برای شناساندن آن‌ها به مردم و مسافران درست عمل کرد وی بابیان اینکه این روزها وقتی بیرون از منزل کاردارم کمی زودتر از خانه خارج می‌شوم تا فرصتی را نیز به تماشای گل‌های کاشته شده در شهر همدان بگذرانم، ادامه داد: شهر همدان زیبایی‌های بسیاری دارد اما باید برای شناساندن آن‌ها به مردم و مسافران درست عمل کرد.

اسدی با تأکید بر اینکه گل‌کاری‌ها نباید به منطقه‌ای خاص از شهر همدان محدود شود، عنوان کرد: درگذر از چند خیابان اصلی شهر همدان آن‌قدر گل‌کاری صورت می‌گیرد که آدم محو تماشای آن می‌شود اما درگذر از آن‌ها دیگر کمتر با چنین صحنه‌هایی روبرو می‌شویم درحالی‌که به نظر من باید تناسب لازم در زمان گل‌کاری بین خیابان‌ها و معابر شهر همدان در نظر گرفته شود.

یکی دیگر از شهروندان همدانی نیز بابیان اینکه به نظر می‌رسد شهرداری توان خود را برای این روزها ذخیره کرده است، عنوان کرد: فضای سبز شهر همدان مدتی است به حال خود رهاشده ولی با نزدیک شدن به ایام پایانی سال تکاپوی این بخش مشهود است.

چرا باید زیبا کردن شهر همدان به بازه زمانی اندکی محدود شود؟

مرتضی کرمی بابیان اینکه چرا باید زیبا کردن شهر همدان به بازه زمانی اندکی محدود شود، عنوان کرد: حال‌وروز بوستان‌ها و معابر همدان تا ماه قبل تعریفی نداشت و به‌طور حتم این اتفاق در دفع مسافران از همدان مؤثر است.

وی گفت: اینکه تصور شود مسافر و گردشگر فقط در ایام نوروز به همدان سفر می‌کند تصوری اشتباه است و باید شهر را در تمام ایام سال برای میزبانی از مسافران آماده کرد.

وی با اشاره به برگزاری رویداد «همدان ۲۰۱۸» در همدان و بیان اینکه بیشتر مردم همدان اطلاعات چندانی از این برنامه ندارند، گفت: فرصتی تا میزبانی این برنامه باقی نمانده ولی آن‌طور که باید برای در جریان قرار دادن مردم و شهروندان اقدامی صورت نگرفته است.

همدان از بهترین شهرها برای مسافرت‌های نوروزی یا تابستانی است

یکی دیگر از شهروندان همدانی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه شهر همدان به‌واقع یکی از بهترین شهرها برای مسافرت‌های نوروزی یا تابستانی است، ادامه داد: همدان دارای آثار تاریخی و دیدنی بسیاری است و هر فردی که به همدان سفر کند خاطره‌ای خوش از این شهر با خود به همراه خواهد برد.

رضا کاظمی بابیان اینکه در حال حاضر به نظر می‌رسد تلاش‌ها برای مهیاکردن شهر همدان دوچندان شده عنوان کرد: در این میان ذکر یک نکته لازم است و آن اینکه متأسفانه بازار همدان در ایام نوروز تعطیل می‌شود.

بازار همدان همچنان در ایام عید نیمه تعطیل است

وی بابیان اینکه مسافران در ورود به هر شهر به‌طورقطع بازدید از بازار آن شهر را در برنامه دارند اما متأسفانه بازار همدان همچنان در ایام عید نیمه تعطیل است، گفت: اصناف نباید فرصت ایام عید را به‌راحتی از دست بدهند.

وی که خود فروشنده پوشاک در همدان است، ادامه داد: فروشگاه من دریکی از راسته‌های اصلی بازار همدان قرار دارد اما متأسفانه در ایام عید به غیر فروشگاه من و یکی دو فروشگاه دیگر در راسته‌ای که بیش از ۵۰ فروشگاه در آن وجود دارد فروشگاهی بازنیست که ما هم در این شرایط رغبت چندانی به حضور در بازار نداریم و فروشگاه را تعطیل می‌کنیم.

وقتی حرف از برنامه‌ریزی برای بیشتر ماندن مسافر در شهر همدان زده می‌شود باید تمامی موارد را در نظر گرفت کاظمی بابیان اینکه وقتی حرف از برنامه‌ریزی برای بیشتر ماندن مسافر در شهر همدان زده می‌شود باید تمامی موارد را در نظر گرفت، عنوان کرد: یک مسافر در سفر دوم یا سوم خود به همدان به‌طور حتم دیگر به بازدید مکان تاریخی که در سفر اول خود به آنجا سرزده است نمی‌رود و قطعاً بازار و سایر مکان‌ها را در اولویت قرار می‌دهد اما در شهر همدان تنها بر روی مکان‌های دیدنی برنامه‌ریزی می‌شود که این نکته اشکال دارد.

گذشته از صحبت‌های شهروندان همدانی در خصوص حال و هوای این ایام در شهر همدان کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری همدان نیز نظر مشابهی دارد.

محمد قدیمی بابیان اینکه شهر همدان آن‌قدر زیبایی و جذابیت برای یک مسافر دارد که حتی اگر یک هفته از تعطیلات را نیز در آن سپری کند بازهم برای استفاده از پتانسیل‌های گردشگری همدان فرصت کم می‌آورد، ادامه داد: باید برنامه‌ریزی‌ها به صورتی باشد که مسافران برای حضور دوباره در شهر همدان رغبت داشته باشند.

مسافت اندک تهران تا همدان و شهرهای اطراف فرصتی برای همدان است

کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری با تأکید بر اینکه مسافت اندک تهران تا همدان و شهرهای اطراف فرصتی برای همدان است تا مردم و مسافران این شهرها را به سمت خود بکشاند، ادامه داد: در حال حاضر شمال کشور به مقصد گردشگری پایتخت‌نشینان تبدیل‌شده اما همدان با یک برنامه‌ریزی سنجیده و قوی می‌تواند این امتیاز را از آن خود کند و به مقصد گردشگری پایتخت‌نشینان و استان‌های هم‌جوار خود تبدیل شود.

قدیمی با تأکید بر اینکه همدان شهری توریستی و گردشگری است و مهمان‌نوازی مردمان آن نیز زبانزد است، ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای همدان بهتر جواب می‌دهد و نباید برنامه‌ها به ایام خاصی محدود شود کما اینکه در کنار برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و میان‌مدت در نظر گرفتن افق توسعه شهر و استان و برنامه‌ریزی بلندمدت ضرورتی انکارناپذیر است.

رویداد «همدان ۲۰۱۸» فرصتی برای همدان است

در همین خصوص معاون امور عمرانی استاندار همدان نیز بابیان اینکه رویدادهای ۲۰۱۸ همدان از سوی ستاد خدمات سفر کشور به‌عنوان رویدادهای مهم گردشگری کشور اعلام‌شده است، گفت: باید در این زمینه اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گیرد و از این فرصت بهره کافی در توسعه استان برده شود.

محمود رضا عراقی نیز از فعال نبودن اصناف همدان در ایام نوروز انتقاد کرد و بابیان اینکه باید تمهیدات لازم در راستای فعال بودن بازار سنتی و سفال در ایام عید اندیشیده شود، گفت: ساعات بازدید از اماکن گردشگری و تفریحی استان همدان نیز باید افزایش یابد.

باید از این فرصت به‌دست‌آمده در راستای توسعه استان استفاده کرد معاون عمرانی استاندار همدان به رویداد همدان ۲۰۱۸ اشاره کرد و گفت: به دست آوردن چنین موقعیت‌هایی مستلزم تلاش بسیار است که باید از این فرصت به‌دست‌آمده در راستای توسعه استان استفاده کرد.

وی بابیان اینکه همدان درزمینهٔ زیباسازی و شهرسازی خوب کارکرده تأکید کرد: باید اطلاع‌رسانی رویداد ۲۰۱۸ در استان به‌خوبی انجام شود.

عراقی عنوان کرد: در ایام نوروز علاوه بر خدمات‌رسانی مطلوب به مسافران باید رویداد گردشگری ۲۰۱۸ نیز به‌خوبی پیگیری شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان نیز بابیان اینکه در ایام عید ۱۲ نمایشگاه صنایع‌دستی در استان همدان با ۲۰۰ غرفه برگزار می‌شود گفت: در ۴ شهر لالجین، همدان، تویسرکان و ملایر کارگاه گردی برگزار خواهد شد.

یک میلیارد تومان برای تکمیل و تجهیز مدارس هزینه شده است علی مالمیر بابیان اینکه زمان شروع طرح نوروزی ۲۴ اسفند است، گفت: درزمینهٔ اسکان بیش از یک میلیارد تومان برای تکمیل و تجهیز مدارس هزینه شده است.

وی گفت: آموزش‌وپرورش توانایی اسکان روزانه ۷ هزار نفر در استان همدان را دارد که ۵ هزار نفر آن مربوط به شهرستان‌ها است.

وی عنوان کرد: در ستاد خدمات سفر استان همدان سفره هفت‌سین و غرفه دفاع مقدس با موضوع شهدای مدافع حرم برپا خواهد شد.

۸ اتوبوس گردشگری در ستاد مستقر شده است

مالمیر با اشاره به اینکه ۸ اتوبوس گردشگری در ستاد مستقرشده است گفت: امسال غرفه ۱۳۷ در ستاد خدمات سفر دایر شده است.

سرپرست سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری همدان نیز بابیان اینکه این سازمان مسئولیت کاشت و نگهداری فضای سبز در شهر را بر عهده دارد، گفت: برای نوروز پیش رو ۹۰ هزار گلدان شب بو، ۲۰ هزار گلدان لاله، ۴ میلیون و ۲۶۵ هزار بوته بنفشه ۶۰ هزار بوته گل همیشه‌بهار و بیش از یک هزار نماد سبز و گلدان در سطح شهر کاشته می‌شود.

وحید علی ضمیر گفت: با توجه به اهمیت سرویس‌های بهداشتی در شهر و وجود مشکلات در پارک‌ها و معابری که مسافران حضور دارند طی یک برنامه یک‌ماهه با همکاری مناطق چهارگانه شهرداری همدان کار بازسازی کامل سرویس‌های بهداشتی شامل کف سازی، جداره سازی، سامانه روشنایی و تنظیف و تعمیر روشویی‌ها به‌صورت کامل در حال اجرا است.

وی بیان کرد: همچنین آماده‌سازی بستر کاشت گل‌های فصلی و دائمی، کاشت گونه‌های بهاری در شهر، رفع نواقص وسایل بازی کودکان و مجموعه لوازم ورزشی ازجمله برنامه‌های این سازمان است.

فعالیت ۸۰۰ نیروی در باغبانی و سبز بانی همدان

وی ادامه داد: همچنین ۸۰۰ نیروی فعال برای باغبانی و سبز بانی در نظر گرفته‌شده‌اند تا به همت آن‌ها فضاهای سبز شهری مدیریت شود و ۴۰ کارشناس نیز نظارت بر انجام کار در فضاهای سبز را عهده‌دارند.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در خصوص ساماندهی ورودی‌های شهر نیز افزود: با توجه به اینکه جداره‌های ورودی‌های شهر از چهره نامطلوب برخوردار بود و نیاز به یک بازپیرایی داشت یکی از برنامه‌های مهم در ورودی شهر شامل طرح کاشت انبوه نهال با گونه‌های مختلف و پایدار اجرایی شد.

وی بیان کرد: کاشت بیش از ۲هزار نهال در ورودی‌های شهر ازجمله بلوار ارتش، بلوار سید جمال‌الدین، بلوار سردار همدانی، بلوار امام خمینی (ره) بلوار بهشت انجام‌شده است.

پرواضح است که نوروز یک فرصت بی‌بدیل برای رونق صنعت گردشگری در استان است تا با ارائه بهترین خدمات به مسافران شاهد حضور آنان در چهار فصل سال در استان باشیم و در نتیجه با رونق صنعت گردشگری تولید ثروت و ایجاد اشتغال را شاهد باشیم بنابراین باید از این فرصت بهره برد.