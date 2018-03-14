به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک انصار، دراین ابلاغیه اعلام شده است که روزهای دوم و چهارم فروردین۱۳۹۷، شعب کشیک از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ آماده ارایه خدمات ریالی به مشتریان و مراجعه کنندگان هستند.

این گزارش می‌افزاید: به‌منظور تأمین نیازهای مردم و مشتریان در پایان سال، شعب استان‌ها در هفته پایانی اسفندماه از شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ تا دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ برحسب نیاز تا ساعت ۱۹ باز خواهند بود.

در این گزارش آمده است به جهت رفاه مشتریان ونیاز به پول نقد از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ لغایت ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ سقف برداشت وجه داخلی ازخودپردازها از مبلغ ۲ میلیون ریال در روز به ۵ میلیون ریال در روز افزایش می‌یابد.

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