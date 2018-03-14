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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۴۱

اعلام لیست شعب کشیک نوروز ۱۳۹۷؛

شیوه‌نامه اقدامات پایان سال بانک انصار ابلاغ شد

شیوه‌نامه اقدامات پایان سال بانک انصار ابلاغ شد

بانک انصار برای تأمین رفاه حال مشتریان از روش استمرار خدمات بانکی در تعطیلات نوروز، «شیوه نامه عملیات پایان سال به همراه لیست شعب کشیک بانک» و «افزایش ساعات کاری شعب» را ابلاغ کرد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از  بانک انصار، دراین ابلاغیه اعلام شده است که روزهای دوم و چهارم فروردین۱۳۹۷، شعب کشیک از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ آماده ارایه خدمات ریالی به مشتریان و مراجعه کنندگان هستند.

این گزارش می‌افزاید: به‌منظور تأمین نیازهای مردم و مشتریان در پایان سال، شعب استان‌ها در هفته پایانی اسفندماه از شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ تا دوشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ برحسب نیاز تا ساعت ۱۹ باز خواهند بود.

در این گزارش آمده است به جهت رفاه مشتریان ونیاز به پول نقد از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ لغایت ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ سقف برداشت وجه داخلی ازخودپردازها از مبلغ ۲ میلیون ریال در روز به ۵ میلیون ریال در روز افزایش می‌یابد.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه کنید.

کد مطلب 4251686

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