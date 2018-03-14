به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور در دی ماه امسال نشان میدهد که کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری ۱۰۱۸۹.۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال گذشته که ۹۱۰۱.۱ هزار میلیارد ریال بود ۱۲ درصد افزایش یافته است.
همچنین تسهیلات قرضالحسنه ۵.۶ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری قرضالحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانکها مربوط به مشارکت مدنی با ۳۷.۹ درصد و فروش اقساطی با ۲۵.۸ درصد است.
به لحاظ عددی در دی امسال ۵۷۰.۱ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری کشور قرضالحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند سال گذشته که ۴۶۲.۷ هزار میلیارد ریال بوده، ۲۳.۲ درصد رشد نشان میدهد.
با وجود اینکه از تیر سال ۹۴ آمار تسهیلات اعطایی بانکها به تفکیک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده، اما در دیماه امسال سهم استصناع از تسهیلات پرداخت شده بانکها و موسسات اعتباری صفر بوده ولی منابع مرابحه ۷.۷ درصد بوده است.
وضعیت بانکهای تجاری
بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانکهای تجاری کشور در دی امسال متفاوت بوده به نحوی که ۷.۶ درصد از وامهای بانکهای تجاری قرضالحسنه بوده که رقم آن ۱۲۳ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرضالحسنه بانکهای تجاری در اسفند سال گذشته ۱۰۲.۳ هزار میلیارد ریال بوده است.
در بانکهای تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانکها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۲۹.۲ درصد است که رقم آن ۴۷۵.۸ هزار میلیارد ریال در دی امسال بوده است. این میزان در اسفندماه سال گذشته ۲۹۶.۹ هزار میلیارد ریال بود.
۲۵ درصد تسهیلات بانکهای تجاری به رقم ۴۰۷ هزار میلیارد ریال در دی ماه امسال به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال گذشته ۴۷۷.۴ هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانکهای تجاری در دی امسال به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.
وضعیت بانکهای تخصصی
همچنین بررسی عملکرد بانکهای تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف در دی امسال نشان میدهد که ۲.۵ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۵۷.۷ هزار میلیارد ریال در قالب قرضالحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال گذشته ۴۷.۳ هزار میلیارد ریال بود.
بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانکهای تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی میشود به نحوی که در دی امسال ۵۷.۶ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانکها به رقم ۱۳۰۸.۱ هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفند سال گذشته به میزان ۱۲۴۱.۷ هزار میلیارد ریال بود.
بانکهای تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کردهاند به نحوی که ۱۸.۳ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانکها در دی امسال به میزان ۴۱۵.۵ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.
وضعیت بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری
در بخش بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۶.۲ درصد تسهیلات پرداخت شده در دی امسال به میزان ۳۸۹.۴ هزار میلیارد ریال به عنوان قرضالحسنه و ۴۸.۳ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم ۳۰۳۷.۱ هزار میلیارد ریال بوده است.
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