به گزارش خبرگزاری مهر، جانلوئیجی دوناروما، دروازه‎بان جوان تیم فوتبال میلان که بعد از نقل و انتقالاتی بحث‌برانگیز تصمیم گرفت در این تیم بماند، دوباره سوژه اصلی رسانه‌ها شده است.

در روزهای اخیر مطبوعات ایتالیایی بارها از اوضاع اقتصادی ضعیف میلان نوشته‌اند. این تیم در آغاز فصل و با مالک جدید چینی‎اش سر و صدای زیادی به پا کرد و بازیکنان زیادی را با ارقام بالا به خدمت گرفت. اما تا اینجا نتوانسته متناسب با خرج کردنش نتیجه بگیرد.

به همین دلیل مطبوعات مدعی شدند این تیم قصد فروش چند بازیکنش را دارد تا کمی وضعیت مالی برایش بیشتر به تعادل برسد. این تیم خودش را کاندیدای قهرمانی نمی‎بیند و این امید مالکان تیم که فصل را با ولخرجی آغاز کرده بودند را ناامید کرده است.

همچنین دوناروما تمایل زیادی به حضور در لیگ قهرمانان داشت و به همین دلیل هم بود که وقتی ولخرجی تیم را دید با این امید که فصل بعد از اروپا هستند قراردادش را تمدید کرد. اما حالا که این تیم نتوانسته به راحتی حضورش در اروپا را تضمین کند، دروازه‎بان جوان هم دوباره به فکر رفتن افتاده است.

مطبوعات مدعی شدند او و مدیر برنامه‎هایش در انتظار رسیدن پیشنهادات و بررسی آن‌ها هستند.