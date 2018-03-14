به گزارش خبرنگار مهر،سعید شعبانی ظهر امروز در یادواره شهدای کوی فاطمیه که در گلزار مطهر شهدای بیجار برگزار شد،ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت:عزت و سربلندی ایران اسلامی مرهون خون پاک شهدا و ایثار گرانی است که مخلصانه در دفاع از انقلاب اسلامی جان خود را فدا کردند.

وی به اهمیت تکریم خانواده شهدا اشاره کرد و افزود: طبق فرمایش مقام معظم رهبری که «ما باید رسیدگی به شهدا و خانواده‌های شهدا را مد نظر داشته باشیم» تکریم خانواده‌های شهدا باید در اولویت امور قرار گیرد، چرا که اگر از خودگذشتگی خانواده‌های شهدا نبود اکنون ایران اسلامی به معنای کنونی وجود نداشت.

شعبانی با تاکید بر اینکه ادامه راه شهدا و ایثارگران باید در راس امور قرار گیرد بیان کرد:ما باید با مطالعه وصیت نامه شهدا راه ایثار گران و شهدا را ادامه دهیم چرا که عزت و اقتدار کنونی ایران اسلامی را مدیون خون مطهر شهیدان هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کنگره بزرگ ۵۴۰۰ شهید استان کردستان در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت:برگزاری این کنگره نقطه عطفی در تاریخ استان خواهد شد.

فرمانده سپاه شهرستان بیجار ادامه داد: کنگره ۵۴۰۰ شهید استان بهترین فرصت برای تشریح و تدوین جایگاه شهدای گرانقدری است که در دوران هشت سال دفاع مقدس جان خود را فدا کردند.