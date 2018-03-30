راهنمای کامل گشت و گذار نوروزی در جنگل و کاخ سعدآباد

به گزارش خبرنگار مهر، کاخ موزه سعدآباد در ایام نوروز دیدنی است وقتی شکوفههای بهاری جنگلهای سعدآباد در حجم انبوهی پذیرای تهرانیها میشود و آنها را از دل شلوغیهای خیابان ولیعصر و میدان تجریش به سکوت جنگل و آواز پرندگان میخواند.
در این فضا بناهای تاریخی زیادی از دوره پهلوی و قاجاری وجود دارد که هر کدامشان را به یک موزه تبدیل کردهاند، موزهای که باید برای بازدید کامل آن ساعتها وقت گذاشت. این کاخ را باید خوب شناخت نه فقط به لحاظ زیباییهایش بلکه به واسطه چرایی بوجود آمدن آن و چرایی این حجم انبوه از ثروتی که در اختیار یک رژیم بوده است. ثروتی که از دسترس مردم خارج اما دست به دست در میان طاغوتیان در گردش بود.
حالا این کاخ موزه جایی برای گذراندن اوقات فراغت تهرانیها و گردشگرانی از شهرهای دیگر شده است. حتی مقامات و گردشگران خارجی نیز به دیدنش میروند. پس سعی کنید در روزهای عید نوروز ساعتهایی از روز را به دیدن کاخ موزهها بروید که حجم کمتری از بازدیدکنندگان در آنجا باشد.
مثلا ساعت نه صبح یعنی درست زمانی که موزهها را باز میکنند میتواند بهترین زمان برای دیدن کاخ موزهها باشد. این بازدید برای مردم تا ساعت ۱۸ طول میکشد. اما باید تا ساعت ۱۶ اقدام به خرید بلیت کرد چون خارج شدن گردشگران از مجموعه سعدآباد زمان زیادی میبرد.
هزینه ورودی به هر یک از کاخ موزهها برای ایرانیان دو هزار تومان است اما برای ورود به کاخ موزه سبز و ملت باید دو هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت کرد. این هزینه در ایام نوروز طبق گفته مسئولان سازمان میراث فرهنگی افزایش نخواهد داشت.
هجده کاخ کوچک و بزرگ از دورههای قاجار و پهلوی در سعدآباد بدین شرح وجود دارد:
۱- کاخ احمدشاهی (در حال مرمت)
۲- کاخ شهوند (کاخ موزه سبز فعلی، محل اقامت تابستانی پهلوی اول)
۳- کاخ سفید (کاخ موزه ملت، محل اقامت تابستانی پهلوی دوم)
۴- کاخ اختصاصی (موزه تاریخ طبیعی سابق در حال حاضر در اختیـار نهاد ریاســت جمهوری)
۵- کاخ اسود (سیاه) موزه هنرهای زیبا فعلی
۶- کاخ شمس (موزه پوشاک سلطنتی)
۷- کاخ اشرف (موزه ظروف سلطنتی)
۸- کاخ غلامرضا (موزه سلاحهای دربار)
۹- کاخ ملکه مادر (در اختیـار نهاد ریاســت جمهوری)
۱۰- کاخ احمدرضا (در اختیـار نهاد ریاســت جمهوری)
۱۱- ساختمان عبدالرضا (امور اداری سعدآباد)
۱۲- کاخ بهمن پهلوی پسر غلامرضا (دفتر مدیریت)
۱۳- کاخ شهرام پسر اشرف (موزه نظامی)
۱۴- کاخ فریده دیبا (در اختیـار نهاد ریاســت جمهوری)
۱۵- کاخ قدیم ولیعهد رضا پهلوی (موزه بهزاد)
۱۶- کاخ جدید ولیعهد رضا پهلوی (موزه دفینه سابق و در حال حاضر در اختیار نهاد ریاست جمهوری)
۱۷- کاخ فرحناز و علیرضا فرزندان محمدرضا شاه(موزه خط و کتابت میرعماد)
۱۸- کاخ لیلا
برای رفتن به کاخ موزه سعد آباد میتوان از متروی تجریش استفاده کرده و مقداری راه تا درب دربند پیاده رفت و یا سر خیابان دربند یک تاکسی تا میدان دربند گرفت. اتوبوسهای خطی هم در میدان تجریش توقف میکنند و از آنجا به دو ورودی کاخ دسترسی وجود دارد. هم میتوان از درب زعفرانیه وارد شد و هم از درب خیابان دربند.
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