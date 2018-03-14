امکانات ویژه فروشگاههای زنجیره ای رفاه برای مشمولان سبد غذایی

به گزارش خبرنگار مهر، سبد حمایت غذایی دولت از پنجشنبه (۲۴ اسفندماه) با شارژ کارت مشمولین طرح آغازخواهد شد.

بر این اساس مشمولان می توانند با خرید از فروشگاههای طرف قرارداد، کالاهای اساسی و سایر مایحتاج مورد نیاز خود را تهیه نمایند.

لی لا نقابیان، مدیرعامل شرکت رفاه رسانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: طرح دولت برای ارایه سبد امنیت غذایی، از فردا(بیست و چهار اسفندماه) با شارژ کارت مشمولین، در سراسر کشور آغاز خواهد شد که بر این اساس، دارندگان کارت می توانند با مراجعه به فروشگاههای زنجیره ای طرف قرارداد و تعیین شده برای این طرح، نسبت به مایحتاج خود اقدام کنند.

وی افزود: شعب فروشگاههای زنجیره ای رفاه در سراسر کشور، می توانند از سوی مشمولان طرح مورد استفاده قرار بگیرند که بر این اساس، می توانند با خرید از این فروشگاههای زنجیره ای علاوه بر برخورداری از تخفیف ۲۰ تا ۵۰ درصدی این فروشگاه، در قرعه کشی ویژه نیز شرکت نمایند.

نقابیان گفت: این فروشگاه آمادگی خود را برای ارائه خدمات ویژه به مشمولان طرح اعلام کرده و دارندگان این کارت ها نیز می توانند از تخفیف های ویژه این فروشگاه و قرعه کشی هر شب یک دستگاه خودرو نیز بهره مند شوند.