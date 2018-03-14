وزارت اطلاعات انتصاب افراد دو تابعیتی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اظهارات و درج برخی مطالب در رسانه ها مبنی بر اشتغال و انتصاب افراد دو تابعیتی در پست های دولتی، وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای انتصاب افراد دوتابعیتی در پست‌های مدیریتی و انتصابی را تکذیب کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«وزارت اطلاعات حسب وظایف و مأموریت ذاتی خود تاکنون موضوع شناسایی افرادی را که در مظان دو تابعیتی بودند با جدیت در دستور کار داشته و در فرآیند بررسی های اطلاعاتی تعدادی از افراد دارای تابعیت مضاعف ، متقاضی انتصاب و اشتغال در بخش های دولتی شناسایی گردیده اند که پس از بررسی های بعمل آمده با انتصاب آنها در پست های دولتی مخالفت شده است.

لازم به توضیح است که منطبق با گزارشاتی که طی مراحل مختلف به مسئولین ذیربط و به ویژه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی، هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و دادستان محترم کل کشور ارسال گردیده است، انتصاب افراد دو تابعیتی در پست های مدیریتی و انتصابی تکذیب می گردد.

علاوه بر آن حتی برخی از افرادی که قبلاً در پست های مدیریتی منصوب شده و یا پس از انتصاب اقدام به اخذ تابعیت نموده بودند، پس از شناسایی اعلام نظر صریح و قاطع و پیگیری وزارت اطلاعات با همکاری رؤسای محترم سازمان های ذیربط از پست های مدیریتی عزل و برکنار گردیده اند.»