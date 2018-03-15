به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «هری روک» سخنگوی ریاست جمهوری فیلیپین امروز پنجشنبه تصمیم برای خروج این کشور از دیوان کیفری بین‌المللی را به منزله پایان کار این نهاد توصیف و اعلام کرد دیگر کشورها نیز از چنین اقدامی پیروی می‌کنند.

گفتنی است تصمیم برای خروج از دیوان کیفری بین‌المللی دیروز چهارشنبه و حدود ۵ هفته پس از آن اعلام شد که یکی از دادستان‌های این مرجع قضایی از تحقیق پیرامون احتمال انجام جرائم ضد بشری از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر «رودریگو دوترته» رئیس جمهوری فیلیپین، خبر داد.

دوترته دیروز در اعتراض به این موضوع گفته بود: گزارشگران سازمان ملل می‌کوشند تا من را فردی ظالم و ناقض حقوق بشر معرفی کنند.

فیلیپین می‌گوید با این تصمیم، دیوان کیفری بین‌المللی متحد آسیایی قدرتمندی را از دست خواهد داد.