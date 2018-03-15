شباهت های بین سلول های بنیادی جنینی و پرتوان القایی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، محققان از سال ۲۰۰۷ با کشف سلول های بنیادی پرتوان القایی در تردید بودند که آیا این سلول ها از نظر عملکردی با سلول های بنیادی جنینی جداسازی شده از جنین های اولیه انسانی شبیه هستند یا خیر.

هر دو نوع سلول بنیادی پرتوان القایی(iPSC) و سلول های بنیادی جنینی قادر به تمایز به همه انواع سلول های سازنده بدن هستند اما هر دوی آن ها منشا متفاوتی دارند. در این میان استفاده از سلول های iPS به دلیل عدم محدودیت های اخلاقی (عدم نیاز به تخریب جنین ها) و هم جنین مفید بودن آن ها در سلول درمانی(به دلیل این که می توان آن ها را از خود بیمار گرفت و مشمول رد پیوند نمی شوند)، مزیت های بیشتری به سلول های بنیادی جنینی دارند.

اما تا زمانی که کاملا اثبات نشود که سلول های iPS دارای ویژگی های کاملا مشابه با سلول های بنیادی جنینی هستند، نمی تواند به طور قطع آن ها را یکسان در نظر گرفت.

پروتئین ها که مولکول های پیچیده ای هستند مسئول بسیاری از ویژگی های ساختاری و عملکردی سلول ها هستند. در مطالعه ای در ویسکونزین مادیسون، محققان به اندازه گیری پروتئین های ساخته شونده بوسیله هر دو نوع سلول پرداختند و مشاهده کردند که ۹۹ درصد پروتئین ها بین آن ها مشابه است.

در این مطالعه آن ها بیش از ۶ هزار پروتئین را با استفاده از اسپکتروفتومتری توده ای مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه نشان داده است که سلول های بنیادی جنینی و سلول های iPS تقریبا به طور کامل به هم شبیه هستند.