بیمارستان سازی در ایران با سرمایه ۴ شرکت خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن اسدی لاری در ششمین اجلاس کشوری معاونین و مدیران امور بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری و رییس جمهور کشورمان مبنی بر لزوم تعامل گسترده با دنیا، گفت: توسعه همکاری های دوجانبه با تمرکز بر کشورهای پیرامونی، گسترش صادرات محصولات و خدمات و سهم کشور از بازار سلامت منطقه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، همکاری های علمی و فناوری دانشگاه ها مبتنی بر آمایش بین المللی کلان منطقه ها و اقتصاد دانش بنیان از جمله جهت گیری های حوزه بین الملل است.

قوی بر توسعه و ارتقای طرح تحول سلامت با بهره مندی از تجارب و کارشناسان بین المللی تاکید و تصریح کرد: توسعه زیر ساخت های بخش سلامت کشور مبتنی بر جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه پایدار سلامت با تاکید بر ظرفیت سازمان ها و پیمانهای بین المللی و اصلاح ساختار نظام سلامت مبتنی بر تسهیل بومی سازی شواهد محور تجارت جهانی از دیگر جهت گیری های حوزه بین الملل خواهد بود.

اسدی لاری با بیان اینکه ارتباط با نظام سلامت کشورها باید گسترش یابد، افزود: تمرکز بر تدوین و اجرای برنامه عمل تفاهم نامه های مبادله شده در دولت یازدهم، افزایش صادرات دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات دارویی، ساماندهی و توسعه گردشگری سلامت با اولویت بر ظرفیت های بخش غیردولتی، ارتقاء همکاری های علمی و دانشگاهی، تعمیق و گسترش همکاری با سازمان های بین المللی، تعمیق برنامه بین المللی سازی دانشگاه ها، کمک به توسعه و ارتقای طرح تحول سلامت و پیشبرد برنامه های ملی پیشگیری و مدیریت بیماری های غیرواگیر با کمک سازمان جهانی بهداشت از جمله برنامه های حوزه بین الملل است.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه همکاری های دو جانبه با تمرکز بر کشورهای پیرامونی، گفت: در حوزه سلامت با کشورهای عراق، ترکیه، عمان، افغانستان، روسیه، بلاروس، اوکراین، قزاقستان، قرقیزستان، لبنان، ژاپن، کره جنوبی، چین، فرانسه، مجارستان، بلژیک، آلمان، سوئد، ایتالیا، انگلستان، دانمارک، مکزیک، کوبا و برزیل در تعامل هستیم.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل با اشاره به صادرات محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی به کشورهای دیگر ، بر لزوم افزایش سهم کشور از بازار سلامت منطقه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: در حوزه دارو به کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، روسیه، ترکیه، الجزایر، تاجیکستان، بلاروس، سومالی، فیلیپین و به کشورهای عراق، سوریه و افغانستان وcis صادرات تجهیزات پزشکی داشته ایم.

وی افزود: با کشورهای عراق، سوریه، آذربایجان و افغانستان در حوزه گردشگری سلامت و با کشورهای لبنان، لیبی، سوریه و افغانستان در حوزه مشاوره نظام سلامت و با عراق، سوریه، افغانستان و کشورهای افریقایی در حوزه آموزش و جذب دانشجو در تعامل هستیم.

اسدی لاری یکی از برنامه های حوزه بین الملل را همکاری های علمی و فناوری دانشگاه ها مبتنی بر آمایش بین المللی کلان منطقه ها و اقتصاد دانش بنیان بیان کرد و گفت: در این راستا دفتر همکاری های علمی ایران و فرانسه و دفتر همکاری های علمی ایران و آلمان ایجاد شد و با کشورهای مجارستان، بلژیک و تایلند و ژاپن، ایتالیا و اتحادیه اروپا در این زمینه همکاری داریم.

قائم مقام وزیر بهداشت بر لزوم توسعه و ارتقای طرح تحول سلامت تاکید کرد و گفت: باید از تجارب و کارشناسان بین المللی بهره گیری نماییم به طوریکه در این راستا از کشورهای ترکیه، تایلند، استرالیا، کره جنوبی و همچنین سازمان جهانی بهداشت بهره مند شدیم.

اسدی لاری با اشاره به توسعه زیر ساخت های بخش سلامت کشور در جذب سرمایه گذاری خارجی، افزود: پروژه های ساخت بیمارستان کره در شهرهای تبریز، شیراز، رجایی و بیمارستان ایتالیا در شهرهای مشهد و اهواز و بیمارستان چین در دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و ایران و کرمانشاه، گرگان، رشت و بیمارستان اتریش در ارومیه جزو برنامه های این حوزه است.