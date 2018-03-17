توئیترویوتیوب رفع فیلترنمی شوند/شاهد تحول فضای مجازی خواهیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالصمد خرم‌آبادی با انتشار مطلبی در کانال شخصی خود در پیام‌رسان سروش، نوشت:این روزها خبرنگاران محترم مکررا سوال می کنند آیا قرار است موضوع رفع فیلتر توئیتر و یوتیوب به تازگی در کارگروه تعیین مصادیق ویا شورای عالی فضای مجازی مطرح شود؟

پاسخ این است که توئیتر و یوتیوب در اجرای دستور مراجع قضایی فیلتر شده‌اند و مراجع دیگر نمی‌توانند در اموری که توسط مراجع قضایی تعیین تکلیف شده اند دخالت کنند.

علت فیلتر توئیتر و یوتیوب عدم تبعیت آنها از قوانین کشور و جلوگیری از انتشار میلیون‌ها محتوای مجرمانه و سدکردن راه جاسوسی، نفوذ و تسلط بیگانگان بر فضای مجازی کشور بوده است.

نه تنها توئیتر و یوتیوب رفع فیلتر نخواهند شد بلکه در آستانه ورود به سال ۱۳۹۷، اتفاق نظر بی‌نظیری بین مسئولان برای قطع تسلط و نفوذ دشمن برفضای مجازی کشور ایجاد شده است.

با تمهیداتی که به عمل آمده و در حال انجام است انشاء الله بزودی زود شاهد تحولی عظیم در خصوص نجات فضای مجازی کشور از سلطه و نفوذ برخی از شبکه‌های اجتماعی بیگانه و مهاجرت مردم از شبکه‌های خارجی به شبکه های داخلی خواهیم بود.

البته باید هشیار بود چرا که اندک اشخاصی که این اتفاق نظر مبارک منافع آنها را به خطر انداخته با مطرح کردن موضوع انحرافی رفع فیلتر توئیتر می‌خواهند فضای مجازی کشور را از چاله نفوذ برخی از شبکه‌ها خارجی به چاه ویل توئیتر و سایر شبکه های صهیونیستی هدایت کنند.

قطعا مسئولان ذیربط و اعضای انقلابی و با بصیرت شورای عالی فضای مجازی از دخالت غیر قانونی در اموری که تکلیف آنها توسط مراجع قضایی تعیین شده است خودداری خواهند کرد و در این موقعیت حساس اجازه نخواهند داد بحث انحرافی رفع فیلتر توئیتر و یوتیوب به عنوان دستور جلسات آن شورا مطرح شود.