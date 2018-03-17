به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۴۶ بامداد امروز بندر ریگ در شهرستان گناوه استان بوشهر را لرزاند. مرکز این زمین لرزه در موقعیت طول جغرافیایی ۵۰.۷۹ و عرض جغرافیایی ۲۹.۷۱ و عمق ۱۴ کیلومتری زمین ثبت شده است.

مرکز وقوع این زمین لرزه در فاصله ۲۹ کیلومتری بندر ریگ، ۳۰ کیلومتری بندر گناوه و ۳۲ کیلومتری شبانکاره قرار دارد.

زمین‌لرزه دیگری با شدت ۳.۱ ریشتر ساعت یک و ۳۸ دقیقه بامداد بندرریگ را لرزانده بود که مرکز این زمین لرزه در موقعیت ۲۹.۷۱ شمالی و ۵۰.۷۹ شرقی و عمق ۱۷ کیلومتری زمین ثبت شده است.

همچنین زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۲.۶ ساعت ۲۶ دقیقه بامداد روز یکشنبه و زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۲.۵ ریشتر ساعت دو و هشت دقیقه بامداد بندر گناوه را لرزاند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وقوع زمین لرزه ۳.۵ ریشتری در حوالی بندر ریگ استان بوشهر سبب وحشت مردم در این مناطق شد که بلافاصله تیم‌های ارزیاب هلال احمر به منطقه اعزام شدند.

حسین درویشی اضافه کرد: با توجه به ارزیابی انجام شده و محل وقوع زلزله، خوشبختانه خسارت جانی گزارش نشده است.

درویشی با اشاره به آماده‌باش امدادگران هلال‌احمر افزود: امداگران هلال احمر در شهرستان‌های معین گناوه، دیلم، دشتستان، تنگستان، بوشهر و تیم واکنش سریع در حال آماده‌باش هستند.