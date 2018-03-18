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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۵۲

فرمانده نیروی انتظامی: 

کمترین مشکل را در بحث امنیت و ایمنی راهیان نور داشتیم

کمترین مشکل را در بحث امنیت و ایمنی راهیان نور داشتیم

آبادان – فرمانده نیروی انتظامی گفت: در سالهای گذشته به دلیل انجام هماهنگی لازم میان ناجا و ستاد مرکزی راهیان نور، در بحث امنیت و ایمنی کاروانهای راهیان نور کمترین مشکل را داشتیم. 

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری شنبه شب در ویژه برنامه جشنواره ملی سرزمین نور که در محل اردوگاه شهید باکری خرمشهر برگزار شد، افزود: راهیان نور ابتکار مقام معظم رهبری است که از چند سال گذشته شکل گرفته و سبب خیر و برکت زیادی برای مردم و کشورمان شده است. 

وی اظهار کرد: کسانی که در قالب کاروانهای راهیان نور، به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس سفر می کنند، از یک سو با حضورشان صفا و معنویت را به ارمغان می آورند و از سوی دیگر نیز از این محیط پر جاذبه و معنوی، ره توشه ای می گیرند و به شهرهایشان می برند. 

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تصریح کرد: بر اساس آمار ستاد مرکزی راهیان نور، بر شمار بازدید کنندگان از مناطق عملیاتی دفاع مقدس در مقایسه با سال گذشته، افزوده شده به نحویکه در سال جاری حدود ۶ میلیون نفر از اقشار مختلف مردم از این مناطق بازدید کرده اند. 

سردار اشتری گفت: امروز بازدید از سرزمین نور دیگر به یک ایام ویژه اختصاص ندارد و مردم در طول سال با حضور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس یاد و خاطره شهدا هشت سال جنگ تحمیلی را گرامی می دارند و با آرمانها و ارزشهای والای شهدا و به ویژه امام شهدا تجدید پیمان می کنند. 

وی، ضمن اشاره بر تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر بهره برداری مناسب از فرصت و ذخیره بزرگ راهیان نور افزود: دفاع مقدس تابلویی زیبا در کنار چهره های پاک شهداست که هر قدر به این تابلو نزدیک تر شویم به زیبایی آن بیشتر پی خواهیم برد. 

وی اظهار کرد: تاکنون موفق به انعکاس بخش کوچکی از زوایای دفاع مقدس برای مردم کشورمان و دنیا شده ایم و هر قدر در  این عرصه سرمایه گذاری کنیم، به نفع کشور خواهد بود. 

فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: امید می رود تا با ایجاد بسترها و ظرفیت های بیشتر، میزبان بهتری برای زائران کاروان های راهیان نور باشیم، در این ایام دل بسیاری از مردم کشورمان در مناطق عملیاتی دفاع مقدس است. 

سردار اشتری گفت: نیروی انتظامی افتخار دارد که با ایستادگی در برابر گروههای منافق و گروهکهای تروریستی در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن رسالت خود را به نحو مطلوبی به انجام رساند، در دوران هشت سال دفاع مقدس بیش از ۱۳ هزار شهید، ۲۰ هزار جانباز و دو هزار آزاده از نیروی انتظامی تقدیم اسلام و انقلاب شده است. 

وی افزود: همچنان در شهادت در نیروی انتظامی باز است و این نهاد در مقابله با کسانی که مایل به تجاوز به حقوق مردمند، می ایستد تا سبب ارتقاء سطح امنیت کشور شود. 

وی اظهار کرد: از آنجائی که تلاشگران نیروی انتظامی همچنان مشغول خدمات رسانی و دفاع از کیان و شرف جمهوری اسلامی هستند، رهبرانقلاب از آنان به عنوان مجاهد فی سبیل الله نام می برند، آن ۷۵ نفری که در سال ۱۳۹۶ در مصاف با گروه های معاند، اشرار و گروهکهای ترویستی به درجه رفیع شهادت نائل شدند، نمونه بارزی از ایثار، مقاومت و جانفشانی نیروهای انتظامی دارد. 

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به ماموریت محوله بر ناجا در بحث تامین ایمنی و امنیت راهیان نور گفت: امروز افتخار نیروی انتظامی همراهی با زائرانی است که در قالب کاروانهای راهیان نور عازم مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس می شوند، خوشبختانه به دلیل هماهنگی مناسب میان نیروی انتظامی و ستاد مرکز راهیان نور، در طول چند سال گذشته ما کمترین مشکل را در حوزه ایمنی و امنیت کاروانها داشتیم، زائران با عنایت خاص شهدا در کمال صحت در مناطق عملیاتی حاضر می شدند و سپس به سلامت نیز به خانه هایشان بر می گشتند. 

سردار اشتری افزود: تمامی کارکنان نیروی انتظامی با روحیه جهادی و به صورت شبانه روزی در خدمت زائران راهیان نور هستند.

کد مطلب 4254338

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