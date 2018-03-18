کمترین مشکل را در بحث امنیت و ایمنی راهیان نور داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری شنبه شب در ویژه برنامه جشنواره ملی سرزمین نور که در محل اردوگاه شهید باکری خرمشهر برگزار شد، افزود: راهیان نور ابتکار مقام معظم رهبری است که از چند سال گذشته شکل گرفته و سبب خیر و برکت زیادی برای مردم و کشورمان شده است.

وی اظهار کرد: کسانی که در قالب کاروانهای راهیان نور، به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس سفر می کنند، از یک سو با حضورشان صفا و معنویت را به ارمغان می آورند و از سوی دیگر نیز از این محیط پر جاذبه و معنوی، ره توشه ای می گیرند و به شهرهایشان می برند.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تصریح کرد: بر اساس آمار ستاد مرکزی راهیان نور، بر شمار بازدید کنندگان از مناطق عملیاتی دفاع مقدس در مقایسه با سال گذشته، افزوده شده به نحویکه در سال جاری حدود ۶ میلیون نفر از اقشار مختلف مردم از این مناطق بازدید کرده اند.

سردار اشتری گفت: امروز بازدید از سرزمین نور دیگر به یک ایام ویژه اختصاص ندارد و مردم در طول سال با حضور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس یاد و خاطره شهدا هشت سال جنگ تحمیلی را گرامی می دارند و با آرمانها و ارزشهای والای شهدا و به ویژه امام شهدا تجدید پیمان می کنند.

وی، ضمن اشاره بر تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر بهره برداری مناسب از فرصت و ذخیره بزرگ راهیان نور افزود: دفاع مقدس تابلویی زیبا در کنار چهره های پاک شهداست که هر قدر به این تابلو نزدیک تر شویم به زیبایی آن بیشتر پی خواهیم برد.

وی اظهار کرد: تاکنون موفق به انعکاس بخش کوچکی از زوایای دفاع مقدس برای مردم کشورمان و دنیا شده ایم و هر قدر در این عرصه سرمایه گذاری کنیم، به نفع کشور خواهد بود.

فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: امید می رود تا با ایجاد بسترها و ظرفیت های بیشتر، میزبان بهتری برای زائران کاروان های راهیان نور باشیم، در این ایام دل بسیاری از مردم کشورمان در مناطق عملیاتی دفاع مقدس است.

سردار اشتری گفت: نیروی انتظامی افتخار دارد که با ایستادگی در برابر گروههای منافق و گروهکهای تروریستی در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن رسالت خود را به نحو مطلوبی به انجام رساند، در دوران هشت سال دفاع مقدس بیش از ۱۳ هزار شهید، ۲۰ هزار جانباز و دو هزار آزاده از نیروی انتظامی تقدیم اسلام و انقلاب شده است.

وی افزود: همچنان در شهادت در نیروی انتظامی باز است و این نهاد در مقابله با کسانی که مایل به تجاوز به حقوق مردمند، می ایستد تا سبب ارتقاء سطح امنیت کشور شود.

وی اظهار کرد: از آنجائی که تلاشگران نیروی انتظامی همچنان مشغول خدمات رسانی و دفاع از کیان و شرف جمهوری اسلامی هستند، رهبرانقلاب از آنان به عنوان مجاهد فی سبیل الله نام می برند، آن ۷۵ نفری که در سال ۱۳۹۶ در مصاف با گروه های معاند، اشرار و گروهکهای ترویستی به درجه رفیع شهادت نائل شدند، نمونه بارزی از ایثار، مقاومت و جانفشانی نیروهای انتظامی دارد.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به ماموریت محوله بر ناجا در بحث تامین ایمنی و امنیت راهیان نور گفت: امروز افتخار نیروی انتظامی همراهی با زائرانی است که در قالب کاروانهای راهیان نور عازم مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس می شوند، خوشبختانه به دلیل هماهنگی مناسب میان نیروی انتظامی و ستاد مرکز راهیان نور، در طول چند سال گذشته ما کمترین مشکل را در حوزه ایمنی و امنیت کاروانها داشتیم، زائران با عنایت خاص شهدا در کمال صحت در مناطق عملیاتی حاضر می شدند و سپس به سلامت نیز به خانه هایشان بر می گشتند.

سردار اشتری افزود: تمامی کارکنان نیروی انتظامی با روحیه جهادی و به صورت شبانه روزی در خدمت زائران راهیان نور هستند.