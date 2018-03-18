حضور مددکاران اجتماعی برای تقویت روحیه بیماران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم لیوانی، ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از مددکاران مراکز درمانی اظهارکرد: مددکاری تنها اختصاص به انسان ندارد بلکه یک امر غریزه‌ای است که در بین همه موجودات زنده دیده می‌شود.

وی افزود: کمک به هم نوع یکی از موضوعاتی است که در ادیان‌های مختلف بسیار مورد سفارش واقع‌شده است.

رئیس مجمع خیرین دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان گفت: بیماران در طول درمان بیشتر از هر چیزی نیاز به تقویت روحیه دارند که با دلداری دادن توسط مددکاران اجتماعی این اتفاق مهم رخ می‌دهد.

وی تصریح کرد: بیشترین افرادی که به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند نیاز به توصیه‌های روحی و روانی دارند و اگر بتوانیم توصیه‌های لازم را انجام دهیم کمک زیادی به‌سلامت آن‌ها خواهیم کرد.

در ادامه عبدالرضا چراغعلی، مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان گفت: نمی‌توان در مسائل اجتماعی حضور داشت ولی دبیرخانه‌ای عمل کرد چراکه این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: با مسائل و مشکلاتی که اکنون در جامعه وجود دارد کار ما برای سال ۹۷ در حوزه اجتماعی سخت‌تر خواهد شد که این موضوع می‌طلبد همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها دست‌به‌دست هم دهند تا مشکلات مردم را برطرف شود.

گفتنی است این مراسم با حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد و از تمامی مددکاران اجتماعی تقدیر به عمل آمد.