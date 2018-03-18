میدان سعدی مشهد بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به ایام سال جدید و پس از هفت سال بعدازظهر یکشنبه میدان سعدی مشهد که یکی از پرترافیک ترین نقاط مشهد است با اتمام عملیات ساخت ایستگاه خط دوم قطار شهری بازگشایی شد.

استاندار خراسان رضوی در حاشیه این مراسم گفت:باید با تلاش و کوشش به بهبود و ارتقا شهر و استان و کشور خود کمک کنیم و باید تاکید کرد خدمت صادقانه منجر به ماندگاری نام خادمان مردم در اذهان آنها می شود.

علیرضا رشیدیان افزود : در روزهای واپسین سال شهرداری میدان سعدی که یکی از میدان های قدیمی و پرخاطره شهر مشهد است را بازگشایی کرد و خوشبختانه ایستگاه مترو این مسیر در خط دوم قطار شهری نیز آماده شده است.

وی با اشاره به نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل فرسوده گفت: دارندگان خودروهای فرسوده هنگام تحویل خودروی فرسوده و دریافت خودرو جدید نیمی از بهای آن را می پردازند و۵۰ درصد مابقی طی اقساط دراز مدت پرداخت می شود.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد : این طرح هم کاهش آلودگی شهرها و هم سلامت و ایمنی مردم در جاده ها ، توسعه اشتغال در حوزه صنعت خودروسازی و رونق این بخش را به دنبال خواهد داشت.