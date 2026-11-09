به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود شامگاه دوشنبه در نشست بررسی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی مازندران با اشاره به اهمیت توسعه حمل‌ونقل ریلی اظهار کرد: این شیوه حمل‌ونقل به دلیل ایمنی بالا، مصرف سوخت کمتر و سرعت مناسب، ظرفیت قابل توجهی برای جابه‌جایی مسافر و کالا دارد و توسعه آن می‌تواند به بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان کمک کند.

وی با بیان اینکه فرآیند انتخاب مشاور تخصصی برای تهیه طرح جامع توسعه ریلی استان انجام شده است، افزود: قرارداد مربوط به این طرح در مراحل پایانی قرار دارد و پس از نهایی‌شدن، مطالعات برای شناسایی مسیرها و کریدورهای دارای اولویت آغاز خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، اتصال مناطق غربی و شرقی استان و برقراری ارتباط ریلی با استان‌های همجوار را از مهم‌ترین محورهای مطالعات پیش‌رو دانست و گفت: توسعه خطوط ریلی برای جابه‌جایی بار و مسافر باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

دادبود ادامه داد: ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، بندری و گردشگری مازندران می‌تواند زمینه‌ساز توجیه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ریلی باشد؛ از این رو، لازم است این ظرفیت‌ها در تدوین طرح جامع به‌طور دقیق بررسی شوند.

وی با اشاره به موانع اجرای طرح‌های ریلی در استان، تأمین و تملک اراضی را از چالش‌های مهم این حوزه برشمرد و تصریح کرد: شرایط خاص جغرافیایی مازندران، وجود رودخانه‌ها، تقاطع‌های متعدد و محدودیت‌های مسیر، ضرورت مطالعات دقیق کارشناسی و انتخاب کریدورهای مناسب را افزایش می‌دهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران همچنین از پیگیری موضوع توسعه زیرساخت‌های ریلی در سطح ملی خبر داد و با اشاره به حمایت وزیر مربوطه از اجرای این طرح‌ها، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تعیین مسیرهای اولویت‌دار و تسریع در روند مطالعات تأکید کرد.