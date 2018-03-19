افزایش ۲۷۰ درصدی حملات بدافزاری بر علیه رایانه های مک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کامپیوترورلد، بررسی های موسسه امنیتی ملوربایتس نشان می دهد تعداد حملات بدافزاری بر علیه رایانه های مک در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۲۷۰ درصد افزایش نشان می دهد.

کارشناسان امنیتی این شرکت هشدار داده اند که در دو ماهه اول سال ۲۰۱۸ چهار بدافزار جدید و خطرناک که رایانه های مک را هدف قرار داده اند شناسایی شده اند و بسیاری از این بدافزارها توسط کاربران و نه شرکت های امنیتی شناسایی شده اند.

در یکی از این موارد یک کاربر مک از دستکاری مخفیانه تنظیمات دی ان اس خود که غیرقابل تغییر بود، به وجود بدافزاری مخرب پی برد. بدافزار یادشده که بعدها OSX.MaMi نام گرفت، یک گواهی امنیتی مورد اعتماد را هم بر روی رایانه مک این کاربر برای خرابکاری های آتی نصب کرده بود. بدافزار یادشده اجرای حملات بدافزاری متعددی دیگری را نیز ممکن می کرد.

یکی دیگر از بدافزارهای جدید مک با سوءاستفاده از برنامه جاوا رایانه های کاربران را بمباران می کند. یکی از این بدافزارها هم برای آلوده کردن رایانه های مک کاربران از روش ارسال لینک به وب سایت های آلوده استفاده می کند.

ملوربایتس هشدار داده که تعداد این حملات روز به روز در حال افزایش است و اگر چه کاربران رایانه های مک باید برای ارتقای امنیت خود تلاش کنند، اما این وضعیت به معنای ایمنی نامطلوب سیستم عامل مک نیست.