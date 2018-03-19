علیرضا باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر همواره در امور خیر مشارکت گستردهای داشتهاند و شاهد افزایش رضایتمندی برای اهدای عضو در استان هستیم.
وی از انجام یک اهدای عضو جدید در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: این هجدهمین برداشت عضو استان در سال جاری بود که اعضای یک خانم جان تازهای به چند هموطن بخشید.
باقری خاطرنشان کرد: در واپسین روزهای سال ۹۶ خانواده ایثارگر سهیلا عوفی با رضایت به اهدای عضو عزیزشان که متاسفانه به دنبال خونریزی وسیع مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، به سه بیمار نیازمند به عضو زندگی دوباره بخشید.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی استان بوشهر اضافه کرد: کبد و کلیههای بیمار به بیمارستان سینای شیراز برای پیوند فرستاده شد و قلب نیز برای استفاده از دریچهها برداشت شد.
وی ادامه داد: رضایت خانوادههای نوعدوست و ایثارگر در استان بوشهر به اهدای عضو عزیزان خود که دچار مرگ مغزی شدهاند امسال ۵۰ درصد افزایش یافته است.
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