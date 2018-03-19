وزش بادهای تند در راه است/تداوم وقوع تندباد تا یک هفته

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل هواشناسی استان اردبیل صبح دوشنبه در حاشیه بررسی نقشههای هواشناسی اردبیل به خبرنگار مهر گفت: در روزهای دوشنبه و سهشنبه وزش باد با سرعت بالا در اغلب مناطق استان پیشبینی شده است.
علی دولتی مهر تصریح کرد: بیشترین میزان سرعت وزش باد در مناطق مرکزی به ویژه شهرستان نیر با ۷۰ کیلومتر بر ساعت پیشبینی میشود.
وی افزود: از روز چهارشنبه با افت نسبی دما شاهد رگبار باران در مناطق مختلف استان به ویژه مناطق شمالی خواهیم بود و در این روز همچنان وزش بادهای تند با حداکثر سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت دور از انتظار نیست.
به گفته مدیر کل هواشناسی استان در روز پنجشنبه کاهش نسبی سرعت وزش باد را شاهد خواهیم بود و با مه صبحگاهی سرعت وزش باد به ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر میرسد.
دولتی مهر تأکید کرد: از عصر روز جمعه افزایش سرعت وزش باد تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت پیشبینی شده و بیشترین میزان وزش باد در مناطق مرکزی خواهد بود.
وی افزود: تا روز یکشنبه نیز پدیده قالب وزش بادهای تند و شدید خواهد بود.
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