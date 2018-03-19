علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: آسمانی ابری و نیمه ابری همراه با رگبار و رعد و برق را برای ۲۴ ساعت آینده هوای استان پیش بینی می کنیم.

وی اظهار کرد: بعد از وقوع رگبار و رعد برق، احتمال بارش تگرگ در ارتفاعات خراسان جنوبی پیش بینی می شود.

خندان رو با بیان اینکه گاهی وزش تندباد را شاهد خواهیم بود، افزود: همچنین کاهش تدریجی ابر همراه با کاهش دما را برای ۲۴ ساعت آینده پیش بینی می کنیم.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از احتمال جاری شدن روان آب ها در درمیان و سربیشه خبر داد و گفت: از فردا سه شنبه تا آخر هفته جاری شرایط جوی آرام خواهد شد.

وی با اشاره به میزان بارندگی های ۴۸ ساعت گذشته بیان کرد: بیشترین میزان بارندگی در دیهوک از شهرستان طبس با میزان ۴۱ میلی متر بوده است.

خندان رو بیان کرد: همچنین میزان بارندگی در مرکز استان طی ۴۸ ساعت گذشته، ۱۱ میلیمتر بوده است.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان طی ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: شهرستان سربیشه با یک درجه سانتی گراد سردترین و شهرستان نهبندان با ۲۴ درجه سانتی گراد گرم ترین مناطق بوده اند.