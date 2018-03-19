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۲۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۲۵

شوذب شیری خبر داد؛

سامانه ثبت شکایات در سازمان اوقاف آغاز به کار کرد

سامانه ثبت شکایات در سازمان اوقاف آغاز به کار کرد

مدیرکل بازرسی ومدیریت عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه از شروع فعالیت رسمی سامانه ثبت شکایات سازمان اوقاف خبر داد و تسریع در پاسخگویی مردم را از مزیتهای این سامانه برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین  شوذب شیری؛ مدیرکل بازرسی ومدیریت عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه درباره آغاز به کار سامانه ثبت شکایات سازمان اوقاف اظهار کرد: در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری، سامانه رسیدگی به شکایات با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اوقاف راه‌اندازی و به شکل رسمی از امروز  فعالیت  خود را آغازکرد.

وی با بیان اینکه این سامانه با ارجاع مستقیم شکایات به واحدهای اجرایی باعث تسریع در پاسخگویی  به مردم می شود، تصریح کرد: ثبت شکایت در این سامانه باعث می‌شود تا از مراجعات  غیر مرتبط وغیر ضروری  در واحدهای سازمانی جلوگیری شود.

مدیرکل بازرسی ومدیریت عملکرد سازمان اوقاف افزود: مدیران ادارات اجرایی می‌توانند نحوه پاسخگویی ادارات تابعه را نظارت کرده و نسبت به ثبت پاسخ، پیگیری لازم را بعمل آورند.

حجت‌الاسلام شیری تاکید کرد: سازمان اوقاف می‌تواند با استفاده از این سامانه از موضوعات شکایات در برنامه‌ها و اهداف سازمانی استفاده کند.

وی افزود: با راه‌اندازی این سامانه دیگر حضور فیزیکی مردم در ارائه شکایات به ادارات مربوطه ضروری نبوده و مردم می‌توانند از این بستر جهت ثبت شکایات خود استفاده کنند.

مدیرکل بازرسی ومدیریت عملکرد سازمان اوقاف ثبت اطلاعات شاکیان را برای طی شدن پروسه شکایت در سامانه ضروری دانست و گفت: پس از ثبت اطلاعات و شکایت، شماره‌ای به شاکی داده می‌شود و جهت پیگیری شکایت باید این کد محفوظ بماند.

حجت‌الاسلام شیری با اشاره به اینکه با استفاده از این سامانه، شاهد ارجاعات هوشمند در شکایات هستیم، خاطرنشان کرد: سامانه با توجه به مستندات، مرجع صالح رسیدگی به شکایات را مشخص می‌کند.

وی یادآور شد: علاوه بر سامانه مذکور، شماره تلفن (۰۲۱۶۴۸۷۰۴) آماده دریافت نقطه نظرات، اخبار و گزارش‌های ارسالی است.

کد مطلب 4255322

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    نظرات

    • رضابیگدلی IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
      1 2
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      سلام.پدرمن درامام زاده اسماعیل شهریاردفن شدن میخوام بدونم وقتی ۴۳ میلیون ازپول میگرین وفقط یک طبقه به من قبرمیدن من این حق ندارم که بتونم سرقبرپدرم فاتحه بدم.تمام قبرها بافاصله ۵سانت کارشده یعنی بایدپام وبزارم سنگ قبربغلی تا بتونم چنددقیقه به ارامش برسم پنج شنبه همه میان سرمزارجای پانداریم
    • رضابیگدلی IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
      2 0
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      به نظرشمااین کاردرسته پول ازمردم بگیریم ولی حقشون ادا نکنیم.توبهشت زهرالااقل معرفت دارن ۲۰سانت ازبغل وازپایین جای ترددمیزارن.خواهش میکنم به این مسائل اهمیت بدین تا مردم اینقدر بدبین نشن.خداخوش نمیاد
    • روح الله شهبازی IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
      2 0
      پاسخ
      با سلام در اوقاف شهر ری در خصوص پرونده ام با توجه به بیماری اپیدمی به ناچار چندین بار مراجعه حضوری داشته ام و با توجه به دستور ریاست محترم در خصوص طی شدن روال اداری در دایره حقوقی هیچ اقدامی صورت نگرفته است درخواست پیگیری را دارم
    • آرش IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      اوقاف تهران جنت آباد جنوبی آقای سلطانی تند خویی کرده ومن شکایت دارم از ایشون و آبروی من برده جلوی متقاضیا رفتم برای درخواست پول ایشون جلوی کلی ادم به من بی احترامی کرده باید پاسخگو باشه
    • مهر بانو محمدی IR ۰۲:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      1 0
      پاسخ
      سلام و ادب و احترام خدمت شما خادم بقعه امامزاده احمدوابراهیم قم واقع در خیابان شهید روحانی خیلی زود سرویس بهداشتی ها را میبندد خصوصا سرویس بهداشتی خواهران را . حتی اوقاتی از روز هم بسته است به حرف کسی هم اعتنایی نمی کند خواهشمندیم رسیگی کنید باتشکر
    • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
      2 1
      پاسخ
      سلام ده سال پیش خونه خریدم از یه شخصی اون هم از یکی دیگه که کارمند پتروشیمی اراک بودحالا طرف معامله ما از دنیا رفته اوقاف هم هومده میگه باید دویست میلیون پرداخت کنی چون اینجا ملک اقا محسنی اراکی هست ایا سزاواراست ما ک از کار افتاده ایم بعد از سی واندی سال یه خونه خریدیم از قانون اوقافی بودن هم سردرن
    • مهدی باقری IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام.من ۴ سال پیش در منطقه نصیراباد شهریار زمین خریدم الان اوقاف دست گذاشته رو زمین من خب من از کجا میدونستم اونجا مال اوقافه خدارو خوش میاد اخه من با چه بدبختی اونجارو خریدم الان مفت بدمش بره این چه حلال حرومیه من که مالم رو حلال نمیکنم
    • IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      باسلام
    • IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۷
      1 0
      پاسخ
      باسلام روند قانونی مزایده گذاشتن مغازه تجاری مسجد چگونه است آیا هیت امنا دراین کار دخیل هستند یا فقط اداره اوقاف تصمیم گیرنده دربرگذارکردن یانکردن مزایده میباشد لطفا راهنمایی بفرمایید تشکر
    • محمد زینلی IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
      0 0
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      سلام پدر زن من نزدیک به چهل سال به اوقاف رفسنجان کار کرده که متولی داشته وبیمه اش رادرست نپرداختن الان فوت کرده با برجی دومیلیون خانمش بدون حتی یک منزل مسکونی داره زندگی میکنه واقعا این کار درسته
    • IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
      0 0
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      باسلام.ایا مالی که وقف شده ودروقف نامه بعدازفوت شخص اصلی وقف اولادذکورمیباشد.را میتوان اول بین دوپسروقف کننده اصلی تقسیم کردوهریک ازاین پسران نیز ان را بین فرزندان تقسیم کرده وازمال وقف شده ای که سالانه یک ملیارد درامد حاصل میشود تنها چندملیون کمترازده ملیون به اوقاف داده شود
    • علیرضا پیروززاده IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۸
      0 0
      پاسخ
      سلام .پدر اینجانب قدمعلی پیروززاده حدود 15 سال است که متولی امامزاذه چهارمیان میباشذ نه ایشان را بیمه کردند و نه حقوق درستی به ایشان داده اند از اداره اوقاف اصفهان شکایت دارم

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