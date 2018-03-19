سامانه ثبت شکایات در سازمان اوقاف آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین شوذب شیری؛ مدیرکل بازرسی ومدیریت عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه درباره آغاز به کار سامانه ثبت شکایات سازمان اوقاف اظهار کرد: در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری، سامانه رسیدگی به شکایات با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اوقاف راه‌اندازی و به شکل رسمی از امروز فعالیت خود را آغازکرد.

وی با بیان اینکه این سامانه با ارجاع مستقیم شکایات به واحدهای اجرایی باعث تسریع در پاسخگویی به مردم می شود، تصریح کرد: ثبت شکایت در این سامانه باعث می‌شود تا از مراجعات غیر مرتبط وغیر ضروری در واحدهای سازمانی جلوگیری شود.

مدیرکل بازرسی ومدیریت عملکرد سازمان اوقاف افزود: مدیران ادارات اجرایی می‌توانند نحوه پاسخگویی ادارات تابعه را نظارت کرده و نسبت به ثبت پاسخ، پیگیری لازم را بعمل آورند.

حجت‌الاسلام شیری تاکید کرد: سازمان اوقاف می‌تواند با استفاده از این سامانه از موضوعات شکایات در برنامه‌ها و اهداف سازمانی استفاده کند.

وی افزود: با راه‌اندازی این سامانه دیگر حضور فیزیکی مردم در ارائه شکایات به ادارات مربوطه ضروری نبوده و مردم می‌توانند از این بستر جهت ثبت شکایات خود استفاده کنند.

مدیرکل بازرسی ومدیریت عملکرد سازمان اوقاف ثبت اطلاعات شاکیان را برای طی شدن پروسه شکایت در سامانه ضروری دانست و گفت: پس از ثبت اطلاعات و شکایت، شماره‌ای به شاکی داده می‌شود و جهت پیگیری شکایت باید این کد محفوظ بماند.

حجت‌الاسلام شیری با اشاره به اینکه با استفاده از این سامانه، شاهد ارجاعات هوشمند در شکایات هستیم، خاطرنشان کرد: سامانه با توجه به مستندات، مرجع صالح رسیدگی به شکایات را مشخص می‌کند.

وی یادآور شد: علاوه بر سامانه مذکور، شماره تلفن (۰۲۱۶۴۸۷۰۴) آماده دریافت نقطه نظرات، اخبار و گزارش‌های ارسالی است.