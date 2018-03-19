به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه در مراسم سی‌امین سالگرد شهادت روحانی شهید اسماعیل رستمی، سرداران و شهدای روستای خیار زار دشتستان با اشاره به مقام شهید، اظهار داشت: شهید بهره‌مندترین، سعادت‌مندترین و رستگارترین انسان در حیات دنیوی است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: برتر از هر برتری، ایمان و شهادت در راه خداست و شهید با شهادتش به چنین مقامی می رسد.

وی با بیان اینکه دنیا فرصتی است که خداوند نصیب انسان می‌کند که آینده خود را جاودانه ترسیم کند، اظهار داشت: این فرصت جز از طریق اخلاق، ایمان، مجاهدت در راه خدا و تقوا میسر نیست.

آیت‌الله صفایی بوشهری صراط مستقیم رفتار انسان را ایمان و مجاهدت در راه خدا دانست و افزود: اگر انسان در طریق ایمان و مجاهدت گام برداشت عمر جاودانه‌ی بهشت را خریداری کرده است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه شهید به دین خود عزت، سرافرازی و استوار قامتی می دهد، افزود: شهید به دین خود عزت می دهد و نمونه بارز آن، مکتب سید الشهدا «علیه السلام» است که با شهادت خود به دین اسلام عزت داد.

وی شهادت را عامل اقتدار ملی دانست و اظهار داشت: اقتدار این مملکت، کشور و نظام به خون شهداست.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه خانواده شهدا و پدر و مادر شهید چشم و چراغ کشورند، گفت: شهید با شهادتش به خانواده خود محبوبیت و توجه عمومی می دهد.

ایشان با بیان اینکه شهید با شهادتش شخصیتی آسمانی می آفریند و خود را جاودانه می کند، افزود: شهید جان خود را در این دنیای فانی می دهد و محبت خداوند در عرش و آخرت را به دست می آورد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اضافه کرد: انقلاب اسلامی ایران در پرتو هدایت‌های امام راحل عظیم الشأن و هم اینک بزرگ مردی در تاریخ اسلام مقام معظم رهبری، اسلام را به صحنه مدیریت جهان اسلام و نابودی تمامی استکبار جهان آورده است.

آیت الله صفایی بوشهری افزود: مردمان استان بوشهر از دیرباز مردمانی ولایتمدار بوده‌اند و الان نیز مطیع فرامین مقام معظم رهبری هستند و از مکتب امام حسین «علیه السلام» آموخته اند که تنها را نجات، ولایت و ولایتمداری است.