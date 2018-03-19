سیف الاسلام قصد نامزدی در انتخابات لیبی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، باسم الصول، یکی از نزدیکان خانواده معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی در خصوص اخبار منتشر شده در زمینه نامزدی سیف الاسلام قذافی پسر دیکتاتور سابق در انتخابات ریاست جمهوری لیبی عنوان داشت: سیف الاسلام در انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد شد و هیچ شک و تردیدی در این خصوص وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: ایمن بوراس، یکی از نزدیکان خانواده قذافی به نمایندگی از سیف الاسلام در کنفرانس خبری در تونس برنامه های آتی وی را اعلام خواهد کرد.

این برنامه‌ها در خصوص روند آشتی ملی فراگیر در لیبی برای پشت سر گذاشتن بحران کنونی و آخرین تحولات میدانی در این کشور به خواهد بود. همچنین در خصوص تحت پیگرد قرار گرفتن سیف‌الاسلام از سوی دادگاه جنایی بین المللی نقطه نظراتی مطرح خواهد شد.



