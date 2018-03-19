به گزارش خبرنگار مهر، مانور اعزام نیروهای حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان پیش از ظهردوشنبه با حضور مسئولان انجام شد.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی همدان در این مراسم عنوان کرد: ضرورت تشکیل حفاظت از سازمان زمین و مسکن از سال‌های گذشته احساس می‌شد و بالاخره این یگان با اقتدار و قدرت از سال ۹۴ کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد.

حمید چراغی عنوان کرد: یگان حفاظت از اراضی اداره کل با امکاناتی که تجهیز نموده اجازه تعدی به اراضی دولتی حتی به اندازه یک سانتی‌متر را هم نخواهد داد و چه در ایام نوروز و چه در سایر ایام سال هر لحظه از اراضی دولتی حفاظت و حراست خواهد کرد.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان افزود: با تشکیل و گشت‌های مداوم این یگان افراد سودجو حتی به فکر سوداگری از اراضی بیت‌المال هم نخواهند افتاد.

سرهنگ چراغی عنوان کرد: از ابتدای تشکیل یگان حدود ۷۰۰ هزار متر از اراضی دولت به بیت المال اعاده شده که ارزش تقریبی آن بیش از ۶۰ میلیارد تومان است.

وی یادآور شد: این یگان به صورت ۲۴ ساعته در دو شیفت در تمامی ایام سال و به ویژه در نوروز گشت زنی داشته و از اراضی ملی و دولتی حفاظت می کند.

سرهنگ چراغی عنوان کرد: امیدواریم هر شهروند برای برخورد با افراد سودجو و حفظ منابع ملی و دولتی به عنوان اموالی که متعلق به همه مردم است یک نیروی حفاظت از اراضی باشد.

وی از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه تجاوز به حریم راه‌ها و اراضی دولتی و ساخت‌وساز غیرقانونی مراتب را به شماره تلفن‌ ۳۸۲۶۱۱۴۰ اطلاع دهند.

مدیر املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی همدان نیز در این مراسم بیان کرد: یگان حفاظت از اراضی بنا به دستور مقام معظم رهبری که بر حفظ اموال بیت المال تاکید داشتند، کار خود را آغاز کرد.

محمد علی اسدی گفت: با تشکیل این یگان مقدار زیادی از اراضی تصرف شده به دولت برگردانده شد.

