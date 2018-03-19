تخلفات نوروزی ناوگان اتوبوسرانی گزارش شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در حاشیه بازدید از ترمینال مسافری بیهقی تهران که به مناسبت آغاز سفرهای نوروزی انجام شد در جمع خبرنگاران گفت: برای نوروز ۹۷، ۹۰۰ هزار صندلی ویژه مسافران نوروزی در اتوبوس ها فراهم شده است که ۳.۵ میلیون مسافر از این ناوگان استفاده می کنند.

وی گفت: در این بازدید از اتوبوس ها دیدارم داشتم و با مدیران شرکت های حمل و نقل مسافر جاده ای گفتگو کردم. وضعیت اتوبوس ها مناسب بود و راننده ها آموزش های لازم برای نحوه رفتار با مسافران و نیز رانندگی ایمن و کم خطر را دیده بودند.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: روز اتوبوس ها سامانه جی پی اس که به سامانه (سپهتن) نصب بود که رفتار رانندگان را در لحظه رصد و ضبط می کند.

آخوندی یادآور شد: روی بلیت اتوبوس ها شماره تلفن نیز ثبت شده که اگر راننده ها رفتار پرخطر داشتند یا وسیله نقلیه مشکل داشت از طریق این شماره تلفن اطلاع دهند.

وی خاطرنشان کرد: سن ناوگان اتوبوسرانی کشور مجموعا جوان بوه و سن بالایی محسوب نمی شود. اتوبوس هایی هم که سن بالاتری دارند از نظر فنی کاملا مورد تایید هستند. میانگین سن ناوگان جاده ای حدودا ۱۰ سال است.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: با اکثر مردم و مسافران در ترمینال گفتگو کردم و نکته جالب اینکه بخش عمده ای از مسافران بلیت خود را اینترنتی خریدار کرده بودند. قیمت ها ثابت بود و متفاوت نبود ضمن اینکه در طول ایام نوروز نیز بلیت فروخته می‌شود بخصوص که در تعطیلات سال نو معمولا اتوبوس ها یک سر خالی تردد می کنند.

در ادامه این بازدی عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امسال برای تعطیلات نوروز ۹۷، ۷۰ هزار وسیله نقلیه عمومی و ۹۰۰ هزار صندولی تدارک دیده شده گفت: با توجه به سرمایه گذاری عظیمی که در حمل و نقل عمومی شده است از مردم می خواهم تا از اتوبوس برای سفرهای جاده ای استفاده کنند چون هم ایمن تراست و هم پلیس راهور نظارت بیشتری بر رفتار رانندگان اتوبوس ها دارد.

به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، امسال در طول تعطیلات نوروز ۱۴ هزار راهدار در ۶۴۷ راهدارخانه مستقر شده اند تا به مسافران نوروزی خدمات بهتری ارائه دهند.

معاون وزیر راه یادآور شد: در طول سالهای اخیر حمل و نقل شخصی ۸ درصد افزایش داشته، این در حالی است که تقاضا برای حمل و نقل عمومی جاده ای ۵ درصد کاهش داشته است.