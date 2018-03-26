هورمون درمانی در دوره یائسگی موجب تقویت مهارت های مغزی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هورمون درمانی به درمان از طریق استروژن یا ترکیب استروژن و پروژسترون اشاره دارد.

محققان کلینیک مایو مینه سوتا آمریکا دریافتند زنانی که از طریق چسب های پوستی، "استرادیول" (هورمون استروئید استروژن) دریافت کردند حجم مغزشان در قشر پیشانی دورسولترال حفظ شده بود؛ قشر پیشانی دورسولترال مغز به حافظه، تفکر، برنامه ریزی، و استدلال کمک می کند.

همچنین محققان دریافتند زنانی که حجم این قسمت از مغزشان حفظ شده بود احتمالا دارای مقادیر کمتر رسوبات پلاک آمیلوئید بودند که با زوال حافظه و بیماری آلزایمر مرتبط است.

این یافته ها نشان می دهد که درمان با استرادیول تاثیرات بلندمدتی بر مغز دارد.

«کجال کانتارسی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما دریافتیم یک نوع هورمون درمانی انجام شده بلافاصله بعد از یائسگی ممکن است موجب حفظ ساختار مغز در بخش مسئول حافظه و مهارت های فکری شود.»

وی در ادامه می افزاید: «همچنین ممکن است به کاهش تجمع پلاک های آمیلوئید که منجر به زوال حافظه می شوند، کمک کند.»

در این مطالعه، حدود ۱۰۰ زن سالم با میانگین سنی ۵۳ سال که بین ۵ ماه تا سه سال از یائسگی شان گذشته بود حضور داشتند. برخی از این زنان استروژن به شکل قرص، استرادیول از طریق چسب پوستی یا دارونما دریافت کردند.

محققان دریافتند زنان دریافت کننده قرص های استروژن، شاهد تغییرات بیشتر ساختاری در مغزشان در طول درمان بودند، اما با قطع مصرف قرص ها این تغییرات هم متوقف شد.

محققان تاکید دارند برای تعیین دلایل بیولوژیکی مرتبط با این تغییرات مغزی در طول هورمون درمانی در سن یائسگی نیاز به تحقیقات بیشتری است.