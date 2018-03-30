«هیات مدیره» فمینیستی نیست/ عده ای می خواهند زنان در خانه بمانند

علی خودسیانی نویسنده سریال «هیات مدیره» که این شب ها به کارگردانی مازیار میری از شبکه پنج سیما روی آنتن می رود درباره این مجموعه که زنان در آن نقش محوری دارند، به خبرنگار مهر گفت: این روزها خیلی باب شده است که عده ای دستور می دهند زنان در خانه باشند و ما می خواهیم نشان دهیم که اگر مسئولیت ها را به زنان بسپاریم معضلات گاهی خیلی بهتر حل می شود.

وی ادامه داد: این سریال تمرینی است برای مردم جامعه که بپذیرند خانم ها حتی بهتر از مردها می توانند مسئولیت ها را بر عهده بگیرند.

خودسیانی درباره اینکه چرا در سریال های تلویزیونی زنان کمتر مدیریت و مسئولیت مشاغل را به عهده دارند، بیان کرد: حساسیت ها و محدودیت ها نسبت به زنان خیلی بالاست، ما در خود صدا و سیما مدیر زن نداریم بنابراین سریال هایی که به درستی به زنان بپردازند هم کمتر وجود دارد. متاسفانه خانم ها هنوز هم در نگاه سنتی شهروند درجه ۲ محسوب می شوند و اگر شما به سمت ساخت سریال هایی با این موضوعات بروید به فمینیست بودن محکوم می شوید.

نویسنده سریال «دنیای شیرین دریا» با اشاره به خاطراتی از سختی های آن مجموعه نمایشی که در دهه ۷۰ به کارگردانی بهروز بقایی روی آنتن رفت، گفت: همان زمان هم که ما «ذنیای شیرین دریا» را کار می کردیم من به شدن تحت فشار بودم و هر بار اعتراضاتی مطرح می شد و مثلا می گفتند مگر می شود یک دختر به شورای شهر برود. حتی یکی از قسمت های این سریال در پخش اول اصلا روی آنتن نرفت و بعدا در تکرارها پخش شد چون او دو نفر را به روستا آورده بود که بعدا معلوم شده بود دزد بودند.

وی اضافه کرد: بعد از پخش سریال «دنیای شیرین دریا» من تا مدت ها عواقب نگارش آن را تحمل می کردم. ما را به فمینیستی بودن متهم می کردند در حالیکه به نظر من بزرگترین ضربه را به زنان خود فمینیست ها زده اند. اعتقاد من این است که همان تعداد که مرد داریم همان تعداد زن داریم و آنها هم سهمی در جامعه دارند. اگر جایگاه همسر من در خانواده بیشتر از من نباشد کمتر هم نیست پس وقتی در خانواده این جایگاه بسیار والا و باارزش است چرا در جامعه باید آن را تنزل دهیم.

خودسیانی با اشاره به «هیات مدیره» اظهار کرد: در این سریال هم نه اینکه فمینیستی باشد چراکه من اصلا مردسالاری و زن سالاری را قبول ندارم بلکه بیشتر سعی کردم سمت روابطی بروم که اهمیت حضور زنان در مسئولیت ها را درک کنیم.

سریال «هیات مدیره» هر شب ساعت ۲۳ از شبکه پنج سیما روی آنتن می رود و در آن بازیگرانی از جمله حدیث میرامینی، لیلی رشیدی، الیکا عبدالرزاقی، ثریا قاسمی، احسان کرمی و... حضور دارند.