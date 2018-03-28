کشف سلاح های ساخت رژیم صهیونیستی در شهر حرستا توسط ارتش سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، ارتش سوریه چند تونل زیرزمینی و مقدار زیادی تسلیحات ساخت رژیم صهیونیستی را در شهر حرستا در غوطه شرقی کشف کرد.

یگان مهندسی ارتش سوریه با هدف تامین امنیت کامل، به عملیات جستجوی مخفیگاه های تروریست ها در شهر حرستا و محله هایی که قبل از خروج در سیطره عناصر مسلح قرار داشت ادامه می دهد.

همچنین ارتش سوریه امروز در جریان عملیات جستجو در شهر حرستا چند شبکه طولانی و پیچیده از تونل ها را در داخل مناطق مسکونی این شهر کشف کرد.

نیروهای سوری همچنین چند انبار حاوی مقادیر زیادی سلاح، مهمات و خمپاره از جمله مین های ساخت رژیم صهیونیستی را در حرستا کشف کردند.