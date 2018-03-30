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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۲۰

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اسکان ۷۰۰۰ مسافر در مدارس چهارمحال و بختیاری

اسکان ۷۰۰۰ مسافر در مدارس چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از اسکان هفت هزار مسافر در مدارس چهارمحال و بختیاری خبر داد.

بهروز امیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اسکان هفت هزار مسافر در مدارس چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: بیشترین مسافران در مدارس شهرستان های شهرکرد، بروجن و لردگان اسکان یافتند.

وی ادامه داد: کیفیت ارائه خدمات توسط بازرسان در مراکز اسکان مسافران به صورت روزانه بررسی می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۱۱ مدرسه در چهارمحال و بختیاری میزبان مسافران نوروزی است.

وی تاکید کرد:بیش از ۸۰۰ کلاس درس در مدارس چهارمحال و بختیاری برای اسکان مسافران نوروزی تجهیز شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۲۱  پایگاه پذیرش مسافران نوروزی در شهرستان های چهارمحال و بختیاری به صورت شبانه روزی فعال است.

کد مطلب 4260339

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