دختر کوراش ایران حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم و پایانی رقابتهای کوراش بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا، از صبح امروز (سهشنبه) با برگزاری رقابتهای اوزان ۶۶- کیلوگرم مردان و ۸۷+ کیلوگرم بانوان در مجموعه ورزشی هنرهای رزمی آیچی آغاز شد و مجید وحید بریمانلو، فاطمه برمکی و مریم پیمانی نمایندگان کشورمان در این رقابتها هستند.
در رقابتهای وزن ۸۷+ کیلوگرم بانوان که با حضور ۱۲ ورزشکار برگزار میشود، مریم پیمانی در گام نخست به مصاف گِگِن گانبولد از مغولستان رفت و در پایان با نتیجه ۵ بر صفر (یامباش – نصف ضربه فنی) مغلوب حریف خود شد و از دور رقابتها کنار رفت.
فاطمه برمکی، دیگر نماینده کشورمان در این وزن، در دور نخست با قرعه استراحت روبهرو شده است و در اولین دیدار خود از دقایقی دیگر به مصاف برنده دیدار نمایندگان تایلند و چین تایپه خواهد رفت.
مجید وحید بریمانلو نیز در رقابتهای وزن ۶۶- کیلوگرم که با حضور ۱۸ ورزشکار برگزار میشود، پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یکهشتم نهایی به مصاف اسلام کامچیبکوف از قرقیزستان خواهد رفت.
مریم پیمانی در وزن ۸۷+ کیلوگرم مسابقات کوراش، نتیجه اولین مبارزه خود را به حریفی از مغولستان واگذار کرد و حذف شد.
به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم و پایانی رقابتهای کوراش بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا، از صبح امروز (سهشنبه) با برگزاری رقابتهای اوزان ۶۶- کیلوگرم مردان و ۸۷+ کیلوگرم بانوان در مجموعه ورزشی هنرهای رزمی آیچی آغاز شد و مجید وحید بریمانلو، فاطمه برمکی و مریم پیمانی نمایندگان کشورمان در این رقابتها هستند.
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