دختر کوراش ایران حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم و پایانی رقابت‌های کوراش بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا، از صبح امروز (سه‌شنبه) با برگزاری رقابت‌های اوزان ۶۶- کیلوگرم مردان و ۸۷+ کیلوگرم بانوان در مجموعه ورزشی هنرهای رزمی آیچی آغاز شد و مجید وحید بریمانلو، فاطمه برمکی و مریم پیمانی نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها هستند.



در رقابت‌های وزن ۸۷+ کیلوگرم بانوان که با حضور ۱۲ ورزشکار برگزار می‌شود، مریم پیمانی در گام نخست به مصاف گِگِن گانبولد از مغولستان رفت و در پایان با نتیجه ۵ بر صفر (یامباش – نصف ضربه فنی) مغلوب حریف خود شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.



فاطمه برمکی، دیگر نماینده کشورمان در این وزن، در دور نخست با قرعه استراحت روبه‌رو شده است و در اولین دیدار خود از دقایقی دیگر به مصاف برنده دیدار نمایندگان تایلند و چین تایپه خواهد رفت.



مجید وحید بریمانلو نیز در رقابت‌های وزن ۶۶- کیلوگرم که با حضور ۱۸ ورزشکار برگزار می‌شود، پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف اسلام کامچیبکوف از قرقیزستان خواهد رفت.