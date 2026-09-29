حذف کماندار ایران در تیر طلایی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شبانی، کماندار ایران، در مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های ریکرو انفرادی مردان بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا مقابل لی وو سوک از کره‌جنوبی شکست خورد.



این دیدار با تساوی ۵ بر ۵ به تیر طلایی کشیده شد و در نهایت شبانی با نتیجه ۶ بر ۵ مغلوب کماندار کره‌ای شد و از صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی بازماند.