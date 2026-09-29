حذف کماندار ایران در تیر طلایی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شبانی، کماندار ایران، در مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای ریکرو انفرادی مردان بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا مقابل لی وو سوک از کرهجنوبی شکست خورد.
این دیدار با تساوی ۵ بر ۵ به تیر طلایی کشیده شد و در نهایت شبانی با نتیجه ۶ بر ۵ مغلوب کماندار کرهای شد و از صعود به مرحله یکچهارم نهایی بازماند.
رضا شبانی با شکست برابر حریفی از کره جنوبی در تیر طلایی از دور رقابتهای تیروکمان کنار رفت
به گزارش خبرنگار مهر، رضا شبانی، کماندار ایران، در مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای ریکرو انفرادی مردان بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا مقابل لی وو سوک از کرهجنوبی شکست خورد.
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