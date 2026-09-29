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۷ مهر ۱۴۰۵، ۴:۵۱

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

حذف کماندار ایران در تیر طلایی

حذف کماندار ایران در تیر طلایی

رضا شبانی با شکست برابر حریفی از کره جنوبی در تیر طلایی از دور رقابت‌های تیروکمان کنار رفت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شبانی، کماندار ایران، در مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های ریکرو انفرادی مردان بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا مقابل لی وو سوک از کره‌جنوبی شکست خورد.

این دیدار با تساوی ۵ بر ۵ به تیر طلایی کشیده شد و در نهایت شبانی با نتیجه ۶ بر ۵ مغلوب کماندار کره‌ای شد و از صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی بازماند.

کد مطلب 6961957

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