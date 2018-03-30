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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۴۱

رئیس پلیس‌راه استان سمنان:

۲۱ سانحه رانندگی در محورهای استان سمنان به وقوع پیوست

۲۱ سانحه رانندگی در محورهای استان سمنان به وقوع پیوست

سمنان -رئیس پلیس‌راه استان سمنان بابیان اینکه طی شبانه روز گذشته حادثه فوتی در محورهای استان گزارش نشده است، گفت: طی ۲۴ساعت گذشته ۲۱ سانحه رانندگی در استان به وقوع پیوست.

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه طی شبانه روز گذشته ۲۱ سانحه رانندگی در محورهای استان به وقوع پیوسته است، ابراز داشت: در مجموع این حوادث هفت نفر مجروح شدند.

وی بابیان اینکه خوشبختانه طی شبانه روز گذشته حادثه فوتی در محورهای استان گزارش نشده است، افزود: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از عجله و شتاب می‌تواند از وقوع حوادث تلخ و جبران ناپذیر جلوگیری کند.

رئیس پلیس‌راه استان سمنان بابیان اینکه محور شاهرود-رامیان(اولنگ) مسدود است، ابراز داشت: از مسافران تقاضا داریم برای سفربه شهرهای شمالی از مسیرهایی که پلیس‌راه و هلال احمر حضور دارند، استفاده کنند.

خسروجردی بابیان اینکه ۶۰ درصد حوادث رانندگی واژگونی خودرو است، اضافه کرد: از رانندگان تقاضا داریم بعد از دو ساعت رانندگی یک ربع استراحت و به محض احساس خستگی و خواب‌آلودگی حتما در اولین توقفگاه استراحت کنند.

به گفته پزشک قانونی استان سمنان از شروع طرح ترافیکی پلیس ( ۲۴اسفندماه۹۶ تاکنون) ۲۲ نفر در محورهای استان جان باختند.     

 ۲۸۶ سانحه فوتی، جرحی و خسارتی طی ایام نوروز ۹۶ به وقوع پیوست و ۲۸ نفر در محورهای استان سمنان جان باختند.

کد مطلب 4260351

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