ثبت نام ۱۰هزارنفر برای شرکت در آئین اعتکاف/۱۸۰مسجد میزبان معتکفان

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود همزمانی مراسم معنوی اعتکاف طی سال جاری با روزهای پایانی ایام نوروز، بیش از ده هزار زن و مرد در سطح استان برای شرکت در این آئین ثبت نام کرده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: ثبت نام شرکت در این مراسم معنوی از پانزدهم اسفند ماه ۹۶ در استان مرکزی آغاز شده و آئین اعتکاف امسال در روزهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم فروردین ماه سال ۹۷ برگزار می شود.

قربانپور بیان کرد: امسال نیز همچون سال گذشته ۱۸۰ مسجد در سطح استان مرکزی میزبان برگزاری مراسم اعتکاف هستند و تاکید ما بر این است که مساجد محل اعتکاف، زمینه ارائه خدمات به معتکفان را به بهترین نحو ممکن فراهم آورند تا علاوه بر خدمات اسکان مسافران نوروزی، از معتکفان نیز استقبال و پذیرایی مطلوب به عمل آید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: از مجموع ۱۸۰ مسجدی که امسال به منظور برگزاری مراسم اعتکاف آماده سازی شده، ۱۲۰ مسجد پذیرای بانوان معتکف و ۶۰ مسجد نیز مربوط به متعکفان مرد است.

وی تصریح کرد: برمبنای ارزیابی های انجام شده، طی سال های اخیر بیش از ۶۰ درصد اعتکاف کنندگان استان مرکزی، نوجوانان و جوانان ۱۵ تا ۳۰ ساله بوده اند که این نشان دهنده سطح بالای گرایش به معنویت در قشر جوان استان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به ثمرات ارزشمند برگزاری آئین معنوی اعتکاف ادامه داد: اعتکاف فرصتی برای پرورش روح و جسم انسان است که برکات بسیاری به همراه دارد و باید درصدد آن باشیم که آثار مثبت این آئین معنوی در جامعه پیاده سازی شود، چرا که فلسفه این عمل عبادی دور بودن از هیاهوی زندگی دنیوی و عبودیت پروردگار است.