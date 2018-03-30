حامد همایون در برنامه «کودک شو» غافلگیر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد همایون جمعه دهم فروردین ماه همزمان با شب میلاد حضرت امیر المومنین (ع) مهمان پژمان بازغی در برنامه «کودک شو» خواهد بود. این در حالی است که بنا به اعلام دست اندرکاران برنامه حضور وی در برنامه با یک غافلگیری همراه خواهد بود.

حامد همایون بعد از برنامه، مقابل دوربین پشت صحنه این گفتگو را خاص ترین مصاحبه اش دانسته که در هر لحظه از آن شگفت زده شده است.

«کودک شو» در برنامه «سین سیما» که در ایام نوروز بهترین برنامه ها را بر مبنای آرای مردمی انتخاب می کند، به عنوان یکی از نامزدهای بهترین مسابقه نوروزی برگزیده شده است .این برنامه به کارگردانی رضا مهران فر و تهیه کنندگی رضا نصیری شهرضایی و ابوذر پورمحمدی هر شب ساعت ۲۱ از شبکه نسیم سیما روی آنتن می رود.