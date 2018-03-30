به گزارش خبرگزاری مهر، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان که به پاکستان سفر کرده است در کراچی با سید مراد علیشاه سروزیر ایالت سند ملاقات کرد و دو طرف در رابطه با همکاری های دوجانبه بویژه در ایالت سند تبادل نظر کردند.

در این دیدار سروزیر ایالت سند ضمن اشاره به قرارداد دو کشور در زمینه انتقال گاز به پاکستان اظهار امیدواری کرد که هرچه سریعتر این قرارداد به انجام برسد زیرا منافع مردم پاکستان را تامین می کند.

رئیس شورای راهبردی کشورمان نیز آمادگی شرکت های توسعه ای ایران برای مشارکت در پروژه های ایالت سند را اعلام کرد و مراد علیشاه ضمن استقبال از این موضوع، اظهار داشت که شرکت های ایرانی با شرکت های پاکستانی پروژه هایی را بطور مشترک انجام دهند.

در این ملاقات دو طرف همچنین در رابطه با برداشتن موانع بانکی بین دو کشور گفتگو کردند و خرازی نیز ابراز امیدواری کرد که مذاکرات دو کشور در زمینه معرفی یک بانک پاکستانی جهت تسهیل تبادلات بانکی بین دو کشور به نتیجه برسد.

خرازی در پایان تاکید کرد که در صورت فراهم شدن چنین تسهیلاتی، سطح همکاری های اقتصادی دو کشور می تواند افزایش یابد.