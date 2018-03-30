حمایت از کالای ایرانی باید تداوم داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی بدری در خطبه‌های امروز نماز جمه عسلویه با تبریک میلاد فرخنده حضرت علی (ع) اظهار داشت: از افتخارات و امتیازات حضرت علی این است که در درون کعبه متولد شد. ک

وی اضافه کرد: سی سراغ نداریم که در بهترین مکان و در بهترین زمان یعنی در ماه رجب متولد شده باشد و این مولود مبارک کسی نیست مگر مولی الموحدین حضرت علی ( ع)؛ شهادت آن حضرت هم در بهترین مکان یعنی مسجد و بهترین زمان یعنی ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد.

بدری افزود: فاطمه بنت اسد برای عبادت خدا به کعبه آمده بود و در آنجا درد زایمان بر او حادث شد به خدا پناه برد و از او کمک خواست که به قدرت خدا دیوار کعبه شکافته شد و فاطمه بنت اسد وارد شد و در آن جا حضرت علی(ع) را متولد کرد. مشابه این اتفاق برای حضرت مریم افتاد اما خدا به او فرمود این بیت المقدس است جای زایمان نیست و از اینجا خارج شود.

امام جمعه موقت عسلویه بیان کرد: نام علی از نام خدا گرفته شده است. وراثت، محیط و تربیت در تربیت یک انسان تاثیر دارد، حضرت علی از نظر وراثت از اجداد بزرگوار و سرشناس و پدر و مادر خوبی برخوردار بود و تربیت او هم تحت لوای پیامبر(ص) شکل گرفت و هر جا پیامبر(ص) بود علی در کنار او بود و محیط زندگی او نیز خانه پیامبر(ص) بود و در محیط خانواده او بزرگ شد و تربیت یافت و اولین کسی بود که به آن حضرت ایمان آورد ما باید ادامه دهنده و پیرو راه این امام بزرگوار باشیم.

وی با تبریک عید نوروز و ایام ماه رجب افزود: این تقارن مبارکی است؛ عید نوروز فصل خانه تکانی است و ماه رجب خانه تکانی دل است. دل‌ها را پاک کنیم و از ماه رجب بهره ببریم. ماه رجب ماه آماده سازی برای ماه رمضان است. کاری کنیم که ایها الرجبیون شامل ما شود. پیامبر(ص) اسلام فرمود اگر یک مسلمان در ماه رجب یک روز را برای خدا روزه بگذارد عبادت هزار سال در پرونده اعمالش می‌نویسند.

بدری ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی را تبریک گفت و افزود: نهال انقلاب با خون بهترین فرزندان این کشور آبیاری شد. این روز تاریخی روز تثبیت انقلاب اسلامی است که مردم با اکثریت آراء و ۹۸ درصد به نظام جمهوری اسلامی آری گفتند و حضرت امام فرمود این روز از بزرگترین اعیاد ماست باید این روز را بزرگ شماریم و زنده نگه داریم.

امام جمعه موقت عسلویه به ۱۳ فروردین و روز طبیعت اشاره کرد و ادامه داد: آیات و روایات زیادی درباره طبیعت داریم اما اینکه واجب باشد که یک روز از منزل خارج شویم نداریم و واجب نیست روز ۱۳ فروردین از منزل بیرون برویم.

وی گفت: هر موقع انسان می‌تواند به گردش به طبیعت برود و شادی کند. امسال ۱۳ فروردین با وفات حضرت زینب (س) مقارن شده است و باید مراعات کنیم و احترام را نگه داریم. رفتن به طبیعت و تفریح و شادی منعی ندارد. اگر هم شادی داریم بگذاریم برای روزهای بعد و دل امام زمان (عج) به درد نیاوریم. ایشان برای عمه سادات گریان است ما که پیرو اهل بیت و امام زمان هستیم باید در شادی آنها شاد و در غم آنها غمگین باشیم.

حجت‌الاسلام بدری به هشتم فروردین سالروز سفر پرخیر وبرکت خورشید ولایت مقام معظم رهبری به عسلویه اشاره کرد و افزود: ۸ فروردین روز عسلویه نام گرفته و حضرت آقا در این روز در سال ۹۰ آمدند و فرمودند مردم این منطقه خواسته‌ها و مطالباتی دارند.

وی گفت: بعضی از کارها انجام شده اما برخی کارها انجام نشده و شعار آقا مانده است. آن سال سال جهاد اقتصادی بود و شعار سال قبل هم در خصوص مسائل اقتصادی و تولید و اشتغال بود. علیرغم خدماتی که انجام شده ولی کارهایی باقی مانده است.

امام جمعه موقت عسلویه ادامه داد: شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است. اولین اولویت دشمن ضربه زدن به اقتصاد کشور است. حمایت از کالای ایرانی باید تداوم داشته باشد.

وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری هوشمندانه تدابیری را به کار می بندند و مسئولین باید به مسئله اقتصادی توجه کنند. نگذاریم حرف ولی فقیه بر زمین بماند چه در دفاع مقدس و چه بعد از آن هرجا حرف رهبر و ولی فقیه عمل کردیم پیروز شدیم و هر جا عکس فرمایشات ولی فقیه و رهبرانقلاب عمل کردیم ضربه خوردیم. اگر گوش شنوا باشد مشکلات حل می شود.