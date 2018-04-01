رشد ۲۰ درصدی سفرهای نوروزی ۹۷ نسبت به نوروز ۹۶

بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، محمد محبخدایی معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی و رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر امروز یکشنبه ۱۲ فروردین ۹۷ در دیدار با فرماندار، شهردار و رئیس اداره میراثفرهنگی بناب از رشد ۲۰درصدی موج سفر در نوروز ۹۷ نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: «انتظار میرود استان آذربایجان شرقی در فرصت نوروز با ضریب ۱۰۰درصدی اشغال اماکن اقامتی روبرو باشد.»
او افزود: «تلاش میکنیم با ایجاد برخی رویدادها کاری کنیم که دنیا بتواند استان آذربایجان شرقی را بشناسد.»
رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر بیان کرد: «استان آذربایجان شرقی امسال توانسته است در مسیرهای گردشگری کمتر شناختهشده رتبه دوم جذب گردشگر را به خود اختصاص بدهد.»
او به بحران بیآبی در کشور اشاره کرد و گفت: «با توجه به موضوع بیآبی در استان آذربایجان شرقی، بومگردی میتواند فرصت خوبی برای ایجاد اشتغال باشد و از خالی شدن روستاها جلوگیری کند.»
محبخدایی همچنین در دیدار با مسئولان شهرستان بناب تأکید کرد: «آذربایجان شرقی میتواند تبدیل به یک محور گردشگری در کشور شود. مسئولان استانی و مردم خودشان نیز باید برای ایجاد این محور گردشگری در کشور تلاش کنند.»
او با تأکید بر اینکه شهرهای آذربایجان شرقی نباید بهصورت جزیرهای در حوزه گردشگری عمل کنند گفت: «یکی از مشکلات کشور ناآگاهی از موضوع گردشگری است و باید تلاش شود با ایجاد فضای رقابتپذیری و تعریف رویدادها و جشنوارهها فرصتهای گردشگری شهرستانهای آذربایجان شرقی را تبدیل به یک رویداد ملی کرد.»
معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری با اشاره به ثبت ملی کباب بناب گفت: «باید از چنین رویدادهایی برای ماندگاری بیشتر مسافران در استان آذربایجان شرقی استفاده شود.»
او در دیدار با فرماندار بناب با اشاره به جشنواره کباب بناب که برای یک هفته در این شهر برگزار میشود افزود: «باید موج ورود گردشگر به این شهر را با ایجاد چنین رویدادهایی ایجاد کرد.»
بهنام رحیمزاده رئیس اداره میراثفرهنگی بناب نیز در این نشست اعلام کرد: «شهر بناب پتانسیل خوبی برای تبدیل شدن به شهر غذا دارد و میتوان از این ظرفیت برای جذب گردشگر استفاده کرد.»
محب خدایی معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی در پاسخ به این پیشنهاد گفت: «گردشگری غذا تنها یک جنبه تکمیلی در چرخه گردشگری و یک رویداد است. به دلیل نزدیک بودن شهرستانهای آذربایجان شرقی و شهرستان بناب و مراغه به مرز میتوان جشنوارههای خوب مرزی با عنوان جشنوارههای خرید در این شهرها برپا کرد و آنها را تبدیل به یک رویداد گردشگری کرد.»
او از مسئولان شهرستان بناب خواست جشنوارههای مرتبط با جاذبههای گردشگری این شهرستان همچون جشنواره خرید، جشنواره کباب بناب برگزار کنند.
رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر همچنین با اشاره به وجود تالاب بینالمللی قرهقشلاق در شهرستان بناب و وجود روستای تاریخی و پلکانی توتاخانه و روستای صور در این شهرستان خواستار ایجاد رویدادهای گردشگری و بهره گرفتن از وجود جاذبههای این شهرستان برای ماندگاری بیشتر گردشگران در شهرستان بناب شد.
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