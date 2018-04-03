سرپرست برای شهرداری تهران انتخاب نشد/مخالفت اعضای شورا با استعفا

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر تهران که قرار است اعضا در آن موضوع استعفای شهردار را بررسی کرده و در صورت اصرار نجفی به رفتن گزینه هایی برای سرپرستی و جایگزینی آن مطرح شود از دقایقی قبل آغاز شده است.

این جلسه با حضور شهردار تهران در حال برگزاری است.

شهردار تهران ساعت ۱۰ جلسه هم اندیشی شورای شهر را ترک کرد تا به جلسه دیدار نوروزی خود با معاونان، مدیران عامل سازمان ها و شرکت ها برود.

این دیدار که قرار بود ۵ فروردین ماه برگزار شود امروز از ساعت ۱۰ تا ۱۴ در ساختمان شماره ۲ شورای شهر برگزار می شود و مراسم دیدارهای نوروزی همزمان و در یک روز برگزار می شود.

متن استعفای نجفی کوتاه تر شد

همچنین امروز نجفی متن اصلاح شده استعفای خود را به شورا ارائه کرده است که از متن قبلی کوتاه تر است.

به نظر می رسد برخی از اعضا همچنان بر عدم پذیرش استعفا تاکید دارند.

هاشمی گزینه شهرداری نیست

در حالی که شنیده ها حکایت از این دارد که احتمالا سلیمی یا حناچی سرپرست شهردار تهران خواهند شد اما مرتضی الویری در جمع خبرنگاران گفت: هنوز هیچ سرپرست یا جایگزینی برای نجفی در شهرداری تهران مشخص نشده است.

وی ادامه داد: در جلسه امروز، نجفی اصرار به استعفا و اعضای شورا هم اصرار به پس گرفتن استعفا داشتند. اعضای شورا حاضر به پذیرش استعفا نیستند.

الویری اضافه کرد: من و هاشمی در لیست گزینه های شهردار نیستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در نهایت و پس از ۵ ساعت هم اندیشی، اعضای شورای شهر تهران به این نتیجه رسیدند که سرپرستی برای شهرداری انتخاب نکنند و روز ۱۹ فروردین همگی با استعفای شهردار مخالفت کنند و در صورت اصرار شهردار پس از ۱۹ فروردین درخصوص گزینه ها تصمیم گیری خواهد شد همچنین هیچ یک از اعضای شورا به عنوان گزینه‌های احتمالی برای جایگزینی نجفی مطرح نیستند.